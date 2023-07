Preocupação do Los Angeles Angels com a lesão de Mike Trout

Tele Anjos de Los Angeles pode estar lidando com uma difícil situação de lesão nas próximas semanas, após Mike Trout saiu do jogo de segunda-feira mais cedo com uma lesão no pulso esquerdo.

O jogo foi contra o padres de san diego e Trout cometeu uma falta em um arremesso de 0-1 de Nick Martinez liderando a oitava entrada e imediatamente balançou o braço esquerdo. Foi aí que a preocupação começou.

anjos gerente Phil Nevin imediatamente checou o bem-estar de um de seus principais jogadores, mas as coisas não parecem boas.

“Acabei de dar uma tacada e senti algo desconfortável”, Truta disse depois do anjos perdeu 10-3.

“Apenas esperando para fazer alguns exames e torcer pelo melhor.

“Não é ótimo. Quero dizer, não há duas maneiras de fazer isso.

“Espero que apenas um pulso torcido. Não consigo descrever a dor que senti. Nunca senti isso antes, nunca, antes disso.

“Eu nunca tive problemas de pulso ou qualquer coisa. Apenas coisas estranhas.”

Truta é um dos principais jogadores da Liga Principal de Beisebol e foi selecionado para seu 11º time All-Star no domingo e 10º consecutivo como titular.

Truta passa por testes

Truta voltou brevemente à área do rebatedor após a ocorrência da lesão, mas logo recuou e ficou claro que não poderia continuar. Os Anjos acabaram por perder o jogo por 10-3 frente ao Pais.

O batedor já passou por exames no pulso, incluindo raio-x, e ele e a equipe aguardam os resultados.

“Falamos o tempo todo sobre nossa profundidade e ela foi testada”, nevin disse.

“Estamos aumentando isso. Perdemos algumas peças importantes para isso.

“Nós conversamos sobre ter o próximo cara. A mesma coisa neste caso.

“Isso dará a alguém a oportunidade de obter mais olhares e obter mais rebatidas, dependendo do resultado dos testes de Mike. Então, veremos como será.”