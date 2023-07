Prepare o guarda-chuva! Inmet alerta para chuvas intensas nessas regiões

O Inmet alerta para chuvas intensas em algumas regiões do Sul, Sudeste e Norte do Brasil hoje. Além disso, o órgão ainda alerta para risco de geada em municípios do Sul. Dessa forma, é importante que os moradores estejam cientes dessas condições climáticas, para prevenir os perigos que elas podem acarretar.

Pensando nisso, reunimos algumas das principais informações sobre esse novo alerta do Inmet para te passar. Sendo assim, acompanhe a leitura até o final e confira!

Inmet alerta para chuvas intensas nessas regiões

Conforme mencionado acima, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil. O aviso possui um grau de severidade que o instituto considera como perigo potencial. Desse modo, há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Ademais, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h).

Portanto, diante desse novo alerta, é importante que os moradores sigam as instruções de segurança que o próprio instituto passa, a fim de evitar danos materiais e para a saúde.

Recomendações do Inmet aos moradores

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda que possam ser danificadas pelo vento.

Assim sendo, o órgão ainda recomenda outra medida de precaução que é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a ocorrência das chuvas intensas.

Ademais, para obter mais informações sobre o alerta e sobre como se manter seguro durante as chuvas intensas, é possível entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Isso porque, esses órgãos podem fornecer orientações específicas para cada região afetada.

Inmet alerta para chuvas intensas: veja as áreas e municípios afetados



De acordo com o Inmet, as regiões que estão sob alerta de chuvas intensas são:

Nordeste Paraense;

Marajó;

Baixo Amazonas;

Norte do Amapá;

Metropolitana de Belém;

Oeste Maranhense;

Sul do Amapá;

Sudoeste Amazonense;

Norte Amazonense;

Sul de Roraima;

Centro Amazonense;

Metropolitana de Curitiba;

Itapetininga;

Centro Oriental Paranaense;

Litoral Sul Paulista;

Norte Central Paranaense;

Norte Pioneiro Paranaense;

Sudeste Paranaense;

Centro-Sul Paranaense e,

Norte Catarinense.

Além disso, segundo o órgão, os moradores dos seguintes municípios da região Norte precisam se atentar:

Abaetetuba – PA;

Acará – PA;

Afuá – PA;

Alenquer – PA;

Almeirim – PA;

Amapá – AP;

Anajás – PA;

Ananindeua – PA;

Augusto Corrêa – PA;

Bagre – PA;

Amaturá – AM;

Barcelos – AM;

Caracaraí – RR;

Coari – AM;

Codajás – AM;

Fonte Boa – AM;

Iracema – RR;

Japurá – AM;

Juruá – AM e;

Jutaí – AM.

Ademais, nas regiões Sul e Sudeste, as chuvas intensas atingirão as seguintes cidades:

Adrianópolis – PR;

Almirante Tamandaré – PR;

Antonina – PR;

Apiaí – SP;

Arapoti – PR;

Araucária – PR;

Balsa Nova – PR;

Barra do Chapéu – SP;

Barra do Turvo – SP e;

Bocaiúva do Sul – PR.

Portanto, é importante que a população dessas regiões esteja atenta às informações e orientações que as autoridades competentes fornecem. Sendo assim, siga as instruções de segurança para evitar possíveis danos e acidentes durante as chuvas intensas.

Além disso, como já dito anteriormente, o Inmet alerta ainda para geada em algumas cidades do Sul do Brasil.

Inmet alerta para geada nessas cidades

Assim como mencionamos, além do aviso de chuvas intensas, o Inmet também emitiu um aviso de geada para algumas cidades hoje. Dessa maneira, o aviso com grau de perigo, alerta para a possibilidade de perda de plantações devido às baixas temperaturas, que devem variar entre 3ºC e 0ºC.

Áreas e municípios afetados:

De acordo com o Inmet, as áreas afetadas pelo alerta de geada são:

Sudoeste Rio-grandense;

Noroeste Rio-grandense;

Centro Ocidental Rio-grandense;

Metropolitana de Porto Alegre;

Sudeste Rio-grandense;

Nordeste Rio-grandense;

Centro Oriental Rio-grandense e;

Sul Catarinense.

Ademais, dentre as cidades atingidas, podemos citar:

Aceguá;

Água Santa;

Agudo;

Ajuricaba;

Alecrim;

Alegrete;

Alegria;

Almirante Tamandaré do Sul;

Alto Alegre e;

Alto Feliz.

Então, todas essas cidades são do estado do Rio Grande do Sul.

Recomendações do Inmet

Por fim, diante desse cenário, os moradores devem tomar algumas medidas para minimizar os riscos. Desse modo, o Inmet recomenda que a população entre em contato com a Defesa Civil através do telefone 199, a fim de receber orientações e informações sobre como se precaver.

Além disso, é importante cuidar das crianças, dos moradores de rua e dos animais de estimação. Então, garantindo que fiquem abrigados e protegidos durante o período de geada.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Inmet alerta para chuvas intensas e geadas nestas regiões, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto.