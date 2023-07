PRESENTE da Caixa Econômica para QUEM vai PARTICIPAR do Desenrola Brasil

Hoje, sexta-feira (21), as agências da Caixa Econômica estão oferecendo um dia especial para a renegociação de dívidas, com uma hora de abertura antecipada. Essa iniciativa visa facilitar a vida dos clientes que desejam aproveitar o programa Desenrola Brasil, que foi lançado na última segunda-feira (17). O objetivo do programa é reduzir a inadimplência no país e proporcionar uma recuperação financeira às famílias endividadas.

O Desenrola Brasil já está sendo um sucesso, pois a Caixa Econômica informou que já regularizou a situação de 225 mil pessoas que possuíam dívidas de até R$ 100. Além do atendimento especial nas agências, um caminhão-agência também estará presente na cidade de Santos, em São Paulo, para reforçar a mobilização em torno do programa.

Golpes no Desenrola Brasil já começaram

É essencial tomar cuidado para não cair em golpes ao renegociar as dívidas. Já foram registrados casos de pessoas mal-intencionadas agindo com esperteza para atrair vítimas. Portanto, a recomendação do governo é que os clientes falem diretamente com o banco responsável pela dívida, evitando, intermediários. Assim, devem utilizar também, exclusivamente, os canais oficiais das instituições.

Em algumas regiões, como Goiás, o Procon tem recebido diversas denúncias de tentativas de fraudes. Os golpistas se passam pelo programa Desenrola Brasil para atrair pessoas desprevenidas.

As tentativas fraudulentas podem ocorrer por meio de anúncios pagos no Facebook e mensagens de WhatsApp. Elas redirecionam os cidadãos para links falsos, solicitam informações pessoais, como o CPF, ou pedem o pagamento de taxas prometendo a regularização do nome.

Se alguém for alvo de alguma tentativa de fraude, é importante entrar em contato com a polícia, o Banco Central, os Procons ou a central telefônica do banco imediatamente. A vigilância e a cautela são fundamentais para garantir uma renegociação segura e evitar problemas futuros.

Importância do CPF para os brasileiros

A verificação das dívidas associadas ao CPF é essencial para os cidadãos brasileiros. Isso porque o Cadastro de Pessoas Físicas, contendo onze números e gerenciado pela Receita Federal, é amplamente utilizado para:

Abertura de contas bancárias;

Transações financeiras;

Pedidos de cartões de crédito;

Contratos de financiamento;

Entre outros serviços.

Devido à importância desse documento, é fundamental mantê-lo regular para usufruir de vantagens e oportunidades na vida. O CPF é um instrumento vital para exercer direitos civis e políticos, participar em eleições e acessar programas sociais do governo. Também é essencial para o mercado de trabalho formal, sendo exigido em processos de contratação e registro em carteira, possibilitando o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários.

Como saber se há dívidas ativas no CPF aptas para o Desenrola Brasil



Você também pode gostar:

Os cidadãos brasileiros têm à sua disposição meios facilitados para verificar se possuem dívidas ativas em seu CPF. Essa informação é crucial para cuidar das finanças pessoais, criar um orçamento realista e, se necessário, negociar pendências. Dívidas em aberto podem levar a restrições financeiras, dificultando o acesso a financiamentos e empréstimos, além de afetar o poder de compra, limitando o uso de cartões de crédito.

Para verificar a situação, é possível acessar gratuitamente o site da Receita Federal, o portal do Governo Federal, o SPC e o Serasa, obtendo resultados imediatos. Cabe aos cidadãos utilizar essas ferramentas para se manterem informados e tomar medidas adequadas para regularizar suas situações financeiras. Dessa forma, é garantida sua participação plena na sociedade e o acesso a serviços e benefícios essenciais.

Como se inscrever no programa de renegociação de dívidas do governo?

O app do programa ainda não foi lançado pelo governo, mas já foi anunciado que a participação exigirá inscrição no portal oficial, como citado acima.

O material de divulgação do Desenrola Brasil incentiva os devedores a realizarem o cadastro, utilizando o CPF e seguindo as orientações fornecidas. Aqueles que fizerem o login usando dados de seus bancos serão categorizados em diferentes níveis no portal, podendo “subir” de “Bronze” para “Prata” ou “Ouro”.

Além disso, o governo também informa que os interessados poderão realizar o cadastro pessoalmente nas agências do INSS. Lá, receberão informações sobre como obter a certificação nos níveis “Prata” ou “Ouro”.