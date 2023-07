Presente para GERAL, Pis/Pasep convoca NOVOS trabalhadores para recebimento NESTA semana

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram detalhes sobre os próximos pagamentos do abono salarial Pis/Pasep. De acordo com as informações oficiais, haverá uma nova liberação para trabalhadores formais no dia 17 de julho. Estima-se que mais de 22,9 milhões de pessoas receberão o benefício.

Deste montante, 20,4 milhões receberão o Pis (programa de Integração Social), que vai ser pago pela Caixa Econômica Federal. Ao mesmo passo, cerca de 2,5 milhões poderão receber o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público). Neste caso, os repasses deverão ser feitos pelo Banco do Brasil.

Calendários

No dia 17 de julho, os repasses serão feitos para os últimos quatro grupos de trabalhadores que têm direito ao saldo em suas contas. Confira nos calendários abaixo:

Calendário do PIS 2023:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro;

Nascidos em março: a partir de 15 de março;

Nascidos em abril: a partir de 15 de março;

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril;

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril;

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio;

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio;

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho;

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho;

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho.

Calendário do Pasep 2023

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro;

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março;

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril;

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril;

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio;

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio;

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho;

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho;

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho.

Quem pode receber o Pis/Pasep?

Embora o abono salarial Pis/Pasep seja voltado para os trabalhadores formais das redes pública e privada, nem todo mundo que está trabalhando formalmente pode receber o saldo em suas contas. Para ter direito ao depósito é necessário cumprir todas as exigência abaixo:



Estar cadastrado no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

há pelo menos cinco anos; Ter recebido de empregador contribuinte do PIS/PASEP (inscrito sob CNPJ) remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base que for considerado para a atribuição do benefício;

Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base.

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/e Social do ano-base em questão.

O ano-base para fins de recebimento do Pis/Pasep em 2023, é 2021. Para saber se você está entre os trabalhadores que podem receber o abono salarial, basta consultar os dados da Carteira de Trabalho Digital no aplicativo disponível para download nas lojas Play Store e na App Store. A verificação também pode ser feita através do sistema gov.br.

Todos os trabalhadores têm ate o dia 28 de dezembro para movimentar o dinheiro do abono Pis/Pasep neste ano de 2023.

Como sacar o dinheiro do abono?

Conferiu a informação e confirmou que está entre os cidadãos que podem receber o saldo? O próximo passo é esperar a data do seu recebimento para movimentar a quantia. Caso o dinheiro já tenha sido depositado, a movimentação já pode ser feita.

Para movimentar o Pis, o cidadão pode usar a sua conta na Caixa Econômica Federal para realizar a movimentação normalmente. Se você não é correntista da Caixa, basta levar um documento oficial com foto até uma agência mais próxima deste banco e fazer o pedido.

A movimentação do Pasep funciona basicamente da mesma forma. Se o cidadão já é correntista do Banco do Brasil, basta movimentar o saldo normalmente. Se não é, basta ir até uma agência deste banco e realizar o pedido.