presidente confirma edital ainda em 2023

O concurso TRE CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) anuncia que o edital deve sair em breve. Os esclarecimentos são do presidente do órgão, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Vale lembrar que o edital está sendo aguardado desde o ano de 2021. Contudo, apesar dos pronunciamentos, ainda não se sabe se o certame vai acontecer de forma individual ou se o edital anunciado em breve trata-se do certame unificado.

Sobre o assunto, o presidente esclareceu: “Já temos autorização de Brasília para a realização do concurso para a Justiça Eleitoral. A dúvida é se faremos em bloco com todos os TREs ou se cada TRE faz o seu concurso isoladamente, contrata a empresa e faz o seu”.

Se o concurso TRE CE for acontecer com edital próprio, o processo de escolha da banca se iniciará em breve. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.

Vale lembrar que desde 2022, o órgão já contava com aval, por parte do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o preenchimento de vagas para técnicos e analistas. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior, com remunerações iniciais de R$ 9.052,54 para técnicos e R$ 14.852,66 para analistas.

Como foi o último concurso TRE CE

O último edital foi anunciado em 2011 e disponibilizadas 45 oportunidades, sendo 28 para técnicos e 17 para analistas.

A fase objetiva contou com 60 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Confira a oferta de vagas:

Analista Judiciário – Judiciária: 8 vagas;

Analista Judiciário – Administrativa: 2 vagas;

Analista Judiciário – Contabilidade: 2 vagas;

Analista Judiciário – Análise de Sistemas: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Civil: 1 vaga;

Analista Judiciário – Psicologia: 1 vaga;

Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: 1 vaga;

Técnico Judiciário – Administrativa: 19 vagas;

Técnico Judiciário – Programação de Sistemas: 4 vagas; e

Técnico Judiciário – Operação de Computadores: 5 vagas.

Concurso TSE Unificado

O concurso TSE unificado (Tribunal Superior Eleitoral) segue sendo um dos mais aguardados, até o momento. Vale lembrar que por se tratar de um edital unificado, o certame é destinado também aos tribunais regionais.

Isto é, os órgãos regionais, de forma prévia, manifestam interesse em participar do edital. As vagas serão redirecionadas conforme necessidade.

Outra função do edital unificado é reduzir os custos para operacionalizar o concurso público. Todo o orçamento fica concentrado no TSE, que promove a escolha da banca organizadora e traz a previsão de nomeações.



Você também pode gostar:

Salário concurso TSE unificado

As remunerações dependem de cada cargo. Além disso, os valores tendem a aumentar de acordo com progressão de carreira. Veja a seguir:

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 13.202,62 Final: R$ 19.823,62 2024 Inicial: R$ 13.994,78 Final: R$ 21.013,03 2025 Inicial: R$ 14.852,66 Final: R$ 22.301,14

(Vencimento básico + GAJ)

Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) 2023 Inicial: R$ 8.046,84 Final: R$ 12.082,30 2024 Inicial: R$ 8.529,67 Final: R$ 12.807,24 2025 Inicial: R$ 9.052,54 Final: R$ 13.592,33

(Vencimento básico + GAJ)

Vale lembrar que além dos valores acima, os servidores aprovados terão direito ao:

auxílio pré-escolar no valor de R$ 951,84, e auxílio alimentação no valor de R$ 1.203,76

Vale lembrar que o regime de contratação será estatutário e garante estabilidade ao servidor, sendo o concurso público uma das principais alternativas para entrar no mercado de trabalho.

Mais de 500 vagas para o concurso TSE unificado

De acordo com a LOA – Lei Orçamentária Anual- espera-se que sejam liberadas 515 vagas, divididas entre o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

São 505 vagas para provimento em cargos já existentes e a criação de 10 novas vagas entre os cargos de técnico e analista judiciário.

As provas poderão ser realizadas na cidade que o candidato reside, podendo concorrer para vagas em outros estados de sua escolha. Sobre as nomeações, estão previstas para o ano de 2024.

Liberação do edital

O concurso TSE Brasil ( Tribunal Superior Eleitoral) pode acontecer a qualquer momento. Mediante expectativas, todas as informações envolvendo o certame deverão ser esclarecidas o quanto antes. O diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rui Moreira, afirmou que há orçamento alocado para realização da seleção.

Sobre o concurso, contou que existe uma possível banca para organização da seleção e aplicação das provas. A empresa será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame.

Vale pontuar que Moreira não informou os possíveis nomes, contudo, esclareceu que a banca escolhida para conduzir o certame de 2006 foi a Cebraspe.

As informações foram passadas pelo diretor-geral do TSE durante o 80º encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, realizado nos dias 23 e 24 de fevereiro, em São Luís, no Maranhão. Porém, como serão as provas? Confira abaixo.

Conteúdos concurso TRE Unificado

As provas contarão com conteúdos gerais e específicos, as informações são da Resolução 23.391. Contudo, entre os demais conteúdos, quatro assuntos estarão em sua prova e poderão ser um dos mais cobrados. São eles:

Gramática e interpretação de texto da língua portuguesa;

Noções de informática;

Normas aplicáveis aos servidores públicos federais;

Regimento interno do respectivo Tribunal.

Vale lembrar que é possível que as provas também cobrem etapa discursiva. Neste caso, o candidato pode se deparar com um tema atual e poderão versar sobre tema relacionado à área de atividade ou à especialidade do cargo.

A prova de títulos pode ser uma das etapas obrigatórias do certame. Já a fase de aptidão física deverá ser cobrada nos seguintes cargos: Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança.