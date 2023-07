presidente confirma edital em 2023

O concurso TRT 11 ( Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região) tem o edital confirmado para 2023. Os esclarecimentos são do presidente da comissão organizadora, desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes.

O certame, inclusive, já conta com banca organizadora. A FCC é a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso TRT 11

As oportunidades do concurso TRT 11 serão para técnicos e analistas, entretanto, o quantitativo ainda não foi informado. As áreas contempladas serão:

tecnologia da informação

engenharia

arquitetura

enfermagem

psiquiatria

biblioteconomia

Vale destacar que o tribunal conta com um parecer do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para o preenchimento de 80 postos em 2023, distribuídos da seguinte forma:

técnico – 41 vagas

analistas – 39 vagas

Como foi o último edital

O último concurso TRT 11 aconteceu em 2016 e ofertou o total de 63 vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva.

A FCC foi a banca do certame para nível médio e nível superior. Para médio foram para as seguintes áreas:

administrativa – 35 oportunidades e cadastro

tecnologia da informação – 6 vagas e cadastros

enfermagem – cadastro

Já para analista são as seguintes oportunidades:

administrativa – 1 vaga e cadastro

judiciária – 16 vagas e cadastros

oficial de Justiça avaliador federal – cadastros

arquitetura – cadastros

arquivologia – 1 vaga e cadastros

contabilidade – 1 vaga e cadastro

engenharia civil – cadastros

engenharia elétrica – cadastros

estatística – cadastros

serviço social – cadastros

tecnologia da informação – 1 vaga e cadastros

medicina do trabalho – 1 e cadastros

psicologia – 1 vaga e cadastros

odontologia – cadastros



Você também pode gostar:

Outros concursos TRT

O concurso TRT SC ( Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina – 12ª Região ) vai sair em breve. O certame teve um avanço significativo.

Agora, a seleção possui banca. A empresa será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso. A escolhida foi a FCC- Fundação Carlos Chagas. Os esclarecimentos foram publicados no Diário Oficial desta sexta-feira, 14 de julho.

O concurso deve ofertar oportunidades para vários cargos e áreas, além disso, o concurso TRT SC deve disponibilizar oportunidades para a área de Tecnologia da Informação (TI) anteriormente previstas.

Cargos vagos concurso TRT SC

De acordo com estudos, há 213 cargos vagos divididos da seguinte forma:

Técnico Judiciário: 149 cargos vagos

149 cargos vagos Analista Judiciário: 64 cargos vagos

Confira os salários do concurso TRT SC:

Analista Judiciário:

Inicial: R$ 12.455,30

Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário:

Inicial: R$ 7.591,37

Final: R$ 11.389,39

Além dos valores acima, os servidores ainda receberão benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 910,08

R$ 910,08 Assistência pré-escolar: R$ 719,62

R$ 719,62 Auxílio-transporte: R$ 712,12

R$ 712,12 Assistência médica e odontológica: R$ 215,00

R$ 215,00 Exames periódicos (A Coordenadoria de Saúde realiza os exames periódicos com equipe própria)

Requisitos e atribuições concurso TRT SC

Técnico Judiciário do TRT 12 – Área Administrativa (TJAA):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível médio completo.

Prestar apoio técnico e administrativo pertinente às atribuições das unidades organizacionais;

Executar tarefas de apoio à atividade judiciária;

Arquivar documentos;

Efetuar tarefas relacionadas à movimentação e à guarda de processos e documentos;

Atender ao público interno e externo;

Classificar e autuar processos;

Realizar estudos, pesquisas e rotinas administrativas.

Analista Judiciário do TRT 12 – Área Administrativa (AJAA):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, inclusive Licenciatura Plena.

Realizar tarefas relacionadas à administração de recursos humanos, materiais, patrimoniais, orçamentários e financeiros, de desenvolvimento organizacional, licitações e contratos, contadoria e auditoria;

Emitir informações e pareceres;

Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos pertinentes à área de atuação;

Elaborar e aplicar instrumentos de acompanhamento, avaliação, pesquisa, controle e divulgação referentes aos projetos desenvolvidos.

Analista Judiciário do TRT 12 – Área Judiciária (AJAJ):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Analisar petições e processos, confeccionar minutas de votos, emitir informações e pareceres;

Proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertinente para fundamentar a análise de processo e emissão de parecer;

Inserir, atualizar e consultar informações em base de dados; verificar prazos processuais;

Atender ao público interno e externo;

Redigir, digitar e conferir expedientes diversos.

Analista Judiciário do TRT 12 – Oficial de Justiça Avaliador Federal (OJAF):

Requisitos: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Executar citações, notificações, intimações e demais ordens judiciais, certificando no mandado o ocorrido;

Executar penhoras, avaliações, arrematações, praças e hastas públicas, remissões, adjudicações, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, lavrando no local o respectivo auto circunstanciado;

Redigir, digitar e conferir expedientes diversos.