Prévia do UFC 290: a grandeza de Alexander Volkanovski pode impedir o caos de Yair Rodriguez?

Alexander Volkanovski e Yair Rodriguez encerrarão a luta dupla do campeonato no sábado no UFC 290, juntamente com um tremendo co-evento principal do título peso mosca entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

Faltando apenas um dia para o UFC 290, Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, visualizam as principais histórias do card da Semana Internacional da Luta – que acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas. O trio discute o espetacular evento principal e a possível troca de guarda em 145, o co-evento principal sob o radar e as questões que o cercam, previsões ousadas dos palestrantes para o resto do card, se uma vitória de Dricus Du Plessis sobre Robert Whittaker seria mais chocante do que uma derrota de Bo Nickal para Val Woodburn e muito mais.

