Prévia do UFC Londres: Tom Aspinall conseguirá chamar a atenção de Jon Jones com a vitória no evento principal?

O UFC está voltando para o UFC Londres no sábado, e o próximo candidato ao título será revelado no peso pesado quando o herói da cidade, Tom Aspinall, enfrentar Marcin Tybura no evento principal. Embora o vencedor certamente suba na escada, quão perto ele estará de uma chance pelo título e, talvez, de uma grande luta com Jon Jones ou Stipe Miocic?

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e José Youngs, do MMA Fighting, discutem a atração principal de sábado, o retorno de Aspinall de uma lesão feia, se Tybura está dormindo ou não, e as apostas no confronto. Além disso, eles falarão sobre a qualidade geral do card em comparação com as três visitas recentes da promoção à O2 Arena, Molly McCann procurando se recuperar no evento co-principal, outras lutas intrigantes na lista e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Londres acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts.