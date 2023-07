Previdência Social: Posso cobrar Previdência Social de 2 maridos?

Seguro Social é uma fonte vital de renda de aposentadoria para a maioria das mulheres. Por esse motivo, é importante entender como funciona o benefício do cônjuge e como ele pode afetar o valor da renda da Previdência Social que você recebe.

Como cônjuge, você pode reivindicar um Seguro Social benefício com base em seu próprio registro de rendimentos, ou receba um benefício de cônjuge no valor de 50% do benefício de Seguro Social de seu cônjuge, mas não ambos. Você tem automaticamente o direito de receber qualquer benefício que lhe forneça o valor mensal mais alto.

A fim de se qualificar para Seguro Social benefícios do cônjuge, você deve ter pelo menos 62 anos de idade e seu cônjuge também deve receber seus próprios benefícios. Além disso, se você for o ganhador mais alto, seu cônjuge pode solicitar a coleta de benefícios conjugais com base em seu registro de trabalho. É importante observar que reivindicar um benefício conjugal não afeta o valor do benefício recebido pelo trabalhador cujo registro de rendimentos está sendo usado.

Posso cobrar Seguro Social de 2 maridos?

Sim você pode. Notifique o Administração da Segurança Social que você foi casado mais de uma vez e pode se qualificar para receber benefícios com base no registro de rendimentos de mais de um cônjuge. Eles poderão dizer qual registro fornece o pagamento mais alto e definir seu benefício de acordo.

Qual deles dependerá de vários fatores, incluindo o histórico de rendimentos de cada cônjuge e a idade em que você reivindica um benefício de sobrevivência ou benefícios de cônjuge divorciado.

Como viúva ou viúvovocê pode coletar benefícios de sobrevivente a partir dos 60 anos (50 se for inválido), desde que o casamento tenha durado pelo menos nove meses. Na maioria dos casos, o valor é baseado no que o falecido recebia da Previdência Social no momento da morte (ou, se ainda não tivesse solicitado os benefícios, o que teria direito a receber). Você pode receber entre 71,5 por cento e 100 por cento do pagamento do cônjuge falecido, dependendo da sua idade quando reivindicar os benefícios de sobrevivência.

A idade mínima de elegibilidade para receber benefícios no registro de um ex-cônjuge vivo é 62 anos. Ex-cônjuge os benefícios são baseados no valor do seguro principal de seu ex-cônjuge – o benefício mensal ao qual ele ou ela tem direito na idade de aposentadoria completa. Você deve ter sido casado por pelo menos 10 anos. Os benefícios do cônjuge divorciado variam de 32,5% a 50% do benefício do seu ex, dependendo da sua idade quando você arquivar.

Se você se casar pela terceira vez, talvez não se qualifique para nenhum tipo de benefício. Você não pode coletar benefícios de cônjuge divorciado se seu ex ainda estiver vivo e você se casar novamente, exceto em circunstâncias muito limitadas. Para benefícios de sobrevivência, você perde a elegibilidade se casar novamente antes dos 60 anos – 50 se for deficiente – mas o governo não tem nenhum problema se você for casado após essa idade.

Se o seu próprio benefício de aposentadoria for maior do que o que você receberia no registro de qualquer ex-cônjuge, é isso que você receberá. Seguro Social não adiciona vários benefícios juntos – ele pagará apenas o mais alto a cada mês.