Previsão do Tempo para hoje, 28 de julho de 2023!

O clima é uma das variáveis mais importantes e imprevisíveis da natureza, e ter acesso a uma previsão do tempo confiável é essencial para planejar nossas atividades diárias. Pois, neste artigo, trazemos a previsão para o dia 28 de julho de 2023, em cada região do Brasil, com base nos dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Previsão do tempo para o dia 28 de julho

Nesse sentido, confira, na sequência, como estarão as temperaturas para alguns estados das cinco regiões do Brasil:

Região Norte

A Região Norte do Brasil é conhecida por sua biodiversidade exuberante e suas altas temperaturas. Para o dia 28 de julho, a previsão é de céu parcialmente nublado em grande parte da região, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas.

Enquanto, as temperaturas devem variar entre 20 °C e 37 °C, tornando importante se preparar para o calor intenso durante o dia. Por último, as temperaturas mínimas são esperadas em Roraima e Acre, enquanto as máximas serão registradas no Amazonas, Roraima e Amapá.

Região Nordeste

No Nordeste brasileiro, as temperaturas são geralmente altas, mas algumas áreas da região podem registrar chuvas frequentes. Para o dia 28 de julho, a previsão indica céu parcialmente nublado em grande parte do Nordeste, com possibilidade de chuvas em todo o litoral nordestino.



As temperaturas variam entre 21 °C e 36 °C, com maior calor nas áreas interioranas da região. Dessa maneira, os estados de Alagoas e Sergipe terão as temperaturas mais amenas. Enquanto, Maranhão e Piauí registrarão as máximas mais altas.

Região Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste é marcada por um clima tropical, com estações bem definidas. Para amanhã, 28 de julho, a previsão é de céu parcialmente nublado em todo o Centro-Oeste, mas sem possibilidade de chuva neste dia.

As temperaturas devem oscilar entre 14 °C e 37 °C, tornando importante se preparar para variações climáticas ao longo do dia. Enquanto, as mais baixas serão registradas em Mato Grosso do Sul, enquanto Mato Grosso terá as máximas mais elevadas.

Região Sudeste

A Região Sudeste é a mais populosa e industrializada do Brasil, e também apresenta uma grande diversidade climática. Portanto, a previsão é de céu parcialmente nublado em toda a região, com possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas.

As temperaturas devem variar entre 14 °C e 28 °C, com maior frescor nas áreas serranas. Desse modo, as temperaturas mais baixas serão registradas em Minas Gerais, enquanto São Paulo e Rio de Janeiro terão as máximas mais altas.

Região Sul

Por fim, a Região Sul é conhecida por suas estações bem definidas e temperaturas mais amenas. Para amanhã, 28 de julho, a previsão é de céu parcialmente nublado em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuvas e trovoadas no estado de Santa Catarina e grande parte do Paraná.

Enquanto, as temperaturas variam entre 4 °C e 20 °C, tornando importante se preparar para um clima mais frio durante o dia. Por fim, as temperaturas mais baixas serão registradas no Rio Grande do Sul, enquanto Paraná terá as máximas mais elevadas.

Alertas Emitidos pelo INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emite alertas para algumas regiões do Brasil, indicando condições meteorológicas adversas que requerem atenção especial. Então, para o dia 28 de julho, há alertas emitidos para algumas áreas específicas:

Alerta Amarelo para Chuvas Intensas

Regiões do Norte do Amazonas e Roraima na região Norte, litoral da Bahia e quase toda a região Sul, especialmente o estado de Santa Catarina podem registrar chuvas intensas ao longo do dia, o que pode causar alagamentos e deslizamentos de terra. Por isso, é importante ficar atento e tomar as precauções necessárias para evitar possíveis danos.

Alerta amarelo para frio intenso

Algumas áreas do Sul do Brasil podem enfrentar um frio intenso, com temperaturas abaixo de 4 °C. Logo, é essencial tomar medidas para se proteger do frio, principalmente para crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Planeje seu dia com antecedência

Com a previsão do tempo para todo o Brasil e os alertas emitidos pelo INMET, você pode se planejar com antecedência e garantir que suas atividades diárias sejam realizadas com segurança e conforto. Desse modo, lembre-se de ficar atento às variações climáticas em cada região. Bem como, a tomar as devidas precauções para se proteger de condições adversas.

Para isso, esteja sempre atualizado com as informações que o INMET fornece e desfrute de um cotidiano mais tranquilo e preparado para qualquer cenário.

Assim, planeje seu dia com confiança e aproveite tudo o que o Brasil tem a oferecer, seja no calor do Norte, no sol do Nordeste, na diversidade do Centro-Oeste, no frescor do Sudeste ou no clima ameno do Sul.

Pois, com a previsão do tempo em mãos, você estará pronto para enfrentar qualquer desafio climático que vier pela frente.