Previsões do UFC 290 – Luta de MMA

Alexander Volkanovski terá apenas que superar o fato de não ter se tornado um campeão de duas divisões, lembrando a todos que ele ainda é um dos detentores de título mais dominantes no UFC.

Recém-saído de sua primeira derrota em quase uma década, “The Great” volta à ação neste sábado no UFC 290 para defender seu cinturão até 145 libras contra o campeão interino Yair Rodriguez. Dependendo para quem você perguntar, Volkanovski deveria ter levantado a mão contra o campeão dos leves Islam Makhachev, e é perfeitamente possível que eles se cruzem novamente; agora, Volkanovski tem que se preocupar com o próximo homem na linha de contendores.

E pode ser o dia de Rodriguez, se a história das categorias de peso mais leves servir de indicação. Volkanovski completa 35 anos em setembro e seus adversários estão cada vez mais jovens e famintos. No momento, Rodriguez parece estar no cruzamento perfeito de talento e experiência, com sua vitória sobre Josh Emmett confirmando que ele pertence ao topo da divisão. Talvez o top, se ainda tiver outro equipamento para mostrar.

No co-main event, o campeão peso mosca Brandon Moreno enfrenta seu bicho-papão pessoal, Alexandre Pantoja. Este acerto de contas vem de longa data com Pantoja possuindo duas vitórias anteriores sobre Moreno (uma em uma luta de exibição em O ultimo lutador) e as estrelas finalmente se alinhando para colocá-los de volta dentro do octógono. Moreno acaba de sair triunfante da série de quatro lutas contra Deiveson Figueiredo, mas é a luta contra Pantoja que pode definir a próxima etapa de sua carreira.

Em outra ação do card principal, Robert Whittaker enfrenta Dricus Du Plessis em uma luta que pode determinar o próximo desafiante ao título dos médios, Jalin Turner enfrenta Dan Hooker em uma luta catcher depois que Turner perdeu o peso, e o prospecto dos médios Bo Nickal luta pela última vez minuto substituição Val Woodburn.

Além disso, o ex-campeão meio-médio do UFC Robbie Lawler faz sua última caminhada até o octógono quando luta contra Niko Price em uma luta de aposentadoria para fechar as eliminatórias.

O que: UFC 290

Onde: T-Mobile Arena em Las Vegas

Quando: Sábado, 8 de julho. O card começa com uma parte preliminar de quatro lutas no ESPN+ e ESPN2 às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ABC, ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Alexander Volkanovski (1) vs. Yair Rodriguez (3)

Yair Rodriguez tem tudo. Ótima trocação, um jogo de chão confiante e o tipo de atletismo que lhe deu uma vantagem em todas as lutas desde que venceu The Ultimate Fighter: América Latina há mais de oito anos.

Mas ele não é Alexander Volkanovski.

Por mais que eu goste de acompanhar a jornada de Rodriguez, não tenho coragem de enfrentar Volkanovski, que considero o lutador mais completo do planeta. Se por acaso a trocação não estiver indo bem, você pode esperar que Volkanovski mude de tática e use seu wrestling para punir Rodriguez. Tem sido uma fraqueza de Rodriguez no passado, uma que vimos recentemente em sua vitória sobre Josh Emmett.

Volkanovski pode nem precisar seguir esse caminho. Ele pode se igualar a Rodriguez golpe a golpe e, como aparentemente em todas as lutas de Volkanovski, sua baixa estatura raramente é um prejuízo, já que ele tem um alcance enganosamente longo. Poucos se adaptam tão bem quanto o campeão australiano e mesmo que Rodriguez comece rápido, não vou me preocupar em nada com Volkanovski se recompondo e assumindo o comando nas rodadas do campeonato.

Eu tenho Volkanovski vencendo de forma convincente uma decisão competitiva que aumenta o legado de ambos.

Escolha: Volkanovski

Brandon Moreno (1) vs. Alexandre Pantoja (6)

Às vezes, um cara só tem o seu número.

As duas vitórias de Alexandre Pantoja sobre Brandon Moreno não foram por acaso. Muito tempo se passou desde o primeiro e segundo encontros e acredito que o arco de desenvolvimento de Moreno foi tão impressionante quanto o de qualquer um, só não estou confiante de que ele tenha subido de nível o suficiente para lidar com Pantoja. Há uma fisicalidade que Pantoja traz para esta luta que é difícil para Moreno lidar.

Moreno ganhou força de homem agora, sem dúvida, mas Pantoja tem uma habilidade quase de Alex Pereira de encontrar uma finalização assim que vê uma abertura. Essa é uma comparação adequada, dado que Pantoja é essencialmente o Pereira de Israel Adesanya de Moreno. Não subestime a vantagem mental de Pantoja ao vencer por 2 a 0 na série.

Já disse que é difícil vencer um adversário três vezes a este nível, mas o Pantoja tem poder de fogo ofensivo para o fazer. Vejo Moreno tendo sucesso nos três primeiros rounds, levando dois deles confortavelmente, antes de Pantoja ir para quebrar no Round 4 e encerrar uma enxurrada com uma finalização para se tornar o novo campeão peso mosca.

Escolha: Pantoja

Robert Whittaker (2) contra Dricus Du Plessis (8)

Tudo bem, serei eu a dizer: acho que não que louco que Dricus Du Plessis pode ganhar isso. Eu não estou escolhendo ele, mas não é loucura.

O candidato a número 1 é duro como o inferno e implacável quando sente o cheiro de sangue. Essa não é a divisão mais técnica de seu estilo, mas são duas características que podem te levar muito longe neste negócio. Eles teriam levado Du Plessis até a disputa pelo título se os matchmakers tivessem algum bom senso sobre eles.

Em vez disso, ele precisa superar Robert Whittaker, o segundo melhor peso médio do mundo. E uma oportunidade de campeonato ainda não está garantida para nenhum dos dois!

Du Plessis tem que vencer Whittaker de qualquer maneira, o que poucos estão dando a ele uma chance, já que este é um pesadelo estilístico para ele. Whittaker lida com a pressão tão bem quanto qualquer um e tem uma excelente defesa de queda, então Du Plessis terá dificuldade em sustentar qualquer ataque significativo. Pelo menos não sem Whittaker enfiar os punhos direto naquelas novas narinas sofisticadas.

Os fãs devem se deliciar com Du Plessis avançando como um zumbi durante grande parte da luta, até que a trocação de Whittaker o quebrou no terceiro a caminho de um nocaute.

Escolha: Whittaker

Jalin Turner (11) vs. Dan Hookers

Você só pode forçar seu corpo a cortar quantidades extremas de peso por um certo tempo antes de alcançá-lo e acho que o processo alcançou Jalin Turner. Sempre fiquei impressionado com sua capacidade de ganhar 155 libras (algo que ele havia feito sete vezes sem perder antes de sexta-feira), então vê-lo lutando visivelmente e entrando pesado em sua luta com Dan Hooker é preocupante.

Mesmo que Turner não tivesse perdido peso, há muito o que gostar neste confronto para Hooker. Sim, o comprimento e a velocidade de Turner o tornam extraordinariamente perigoso, mas Hooker também é alto e esguio e domina a arte de lutar à distância desde antes de Turner se tornar profissional. Estou um pouco surpreso com o desrespeito que Hooker está tendo nessa luta, não posso mentir.

Hooker e sua equipe terão como alvo o corpo de Turner na esperança de explorar qualquer fraqueza que seu baixo peso possa ter criado. Levará tempo para que esse plano pague dividendos, mas no segundo turno, você verá Turner desacelerar enquanto Hooker aumenta a pressão. Ele finaliza Turner antes do início do terceiro e deixa Turner pensando seriamente em uma mudança para os meio-médios.

Escolha: Prostituta

Bo Nickal x Val Woodburn

Val Woodburn certamente parece um lutador do UFC. Ele é atarracado e musculoso com mãos grandes que parecem feitas para rebentar cabeças. Um grande problema: ele não é particularmente rápido e vai enfrentar Bo Nickal, que pode ser o atleta mais explosivo da divisão dos médios.

Para ter uma chance contra Nickal, você tem que ser leve em seus pés ou você rapidamente se encontrará fora deles, provavelmente chutando desamparadamente no ar antes de bater na tela. Tudo sobre o estilo de Woodburn grita “pesado” de sua construção para seu footwork e provavelmente para sua respiração se ele conseguir sobreviver a duas rodadas com o tricampeão de luta livre da NCAA.

Todo o crédito do mundo para Woodburn por aceitar essa luta em tão pouco tempo, mas Nickal o derruba quando quer e finaliza no ground and pound.

Escolha: Nickal

Preliminares

Niko Price def. Robbie Lawler

Tatsuro Taira derrotou Edgar Chairez

Yazmin Jauregui def. Denise Gomes

Jimmy Crute def. Alonzo Menifield

Vítor Petrino def. Marcin Prachnio

Terrence Mitchell derrotou. Cameron Saaiman

Jesus Aguilar def. Shannon Ross

Esteban Ribovics derrotou. Samuel Kirk