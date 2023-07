Previsões do UFC 291 – Luta de MMA

Dustin Poirier e Justin Gaethje podem estar lutando por um título de truque no sábado, mas outra chance na coisa real pode não estar muito longe.

É justo que a segunda luta pelo título do “BMF” apresente Poirier e Gaethje, dois dos lutadores mais emocionantes e amigos dos fãs do UFC. Não que nenhum dos dois precise dessa validação. Seus currículos falam por si.

Ambos são campeões interinos dos leves do UFC. Ambos acumularam mais de quem é quem dos melhores em 155 libras (e no caso de Poirier, alguns em 145 libras). Ambos estão familiarizados com o recebimento de cheques de bônus: Poirier está empatado com o maior bônus de Luta da Noite com oito, enquanto Gaethje ganhou um total de 11 bônus pós-luta em 11 aparições no UFC.

Emoção garantida.

Mas o vencedor do evento principal do UFC 291 de sábado não estará apenas adicionando um legado ilustre, eles podem apenas lutar por um título indiscutível. O campeão dos leves, Islam Makhachev, enfrenta Charles Oliveira em uma revanche em outubro e depois disso sua agenda parece estar aberta. Ele poderia lutar contra Alexander Volkanovski novamente. Ou ele pode seguir os passos de seu mentor Khabib Nurmagomedov e tentar adicionar Poirier ou Gaethje à sua lista de defesas de título.

Não se trata apenas de legado para os headliners do UFC 291, trata-se de apostas.

O mesmo vale para o evento co-principal, que vê o ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC Jan Blachowicz dar as boas-vindas ao ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira na divisão de 205 libras. Blachowicz teve a chance de recuperar o título em dezembro passado, mas só conseguiu lutar contra Magomed Ankalaev para um empate dividido, então se ele quiser outra chance, ele terá que superar o contundente Pereira.

“Poatan” deixou sua rivalidade com Israel Adesanya de lado por enquanto (possivelmente para sempre) e se encontra em busca de um segundo cinturão do UFC apenas 10 lutas em sua carreira no MMA. Não surpreenderia ninguém se Pereira colocasse Blachowicz no chão para a contagem e conquistasse seu terceiro título em quatro lutas.

Em outra ação do card principal, o peso-pesado de longa data Derrick Lewis tenta derrapar contra Marcos Rogério de Lima, os leves vitalícios Tony Ferguson e Bobby Green se enfrentam, e Michael Chiesa retorna de lesão para enfrentar o meio-médio Kevin Holland.

O que: UFC 291

Onde: Centro Delta em Salt Lake City

Quando: Sábado, 29 de julho. O card começa com uma parte preliminar de três lutas no ESPN+ às 18h30 ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ABC, ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

Dustin Poirier x Justin Gaethje

Sem dúvida, Dustin Poirier e Justin Gaethje melhoraram desde o primeiro encontro. Por essa lógica, isso não deve ser muito diferente da primeira luta, a menos que Gaethje tenha feito algum tipo de salto quântico além de Poirier em termos de desenvolvimento. Duvido que seja esse o caso.

Em algum momento você é quem você é e, embora eu espere que essa luta tenha um começo mais metódico em comparação com o encontro de Luta do Ano de 2018, assim que os golpes começarem a cair e o sangue começar a fluir, esses caras voltarão aos seus instintos básicos. Nesse cenário, confio mais em Poirier para encontrar seu centro e sair de um jogo potencialmente precário de frango.

A partir daí, é apenas uma questão de Poirier quebrar Gaethje como fez da primeira vez, estando atento aos chutes nas pernas e fenos de Gaethje enquanto escorrega em seus próprios tiros de força. Vencer qualquer um duas vezes neste nível é uma tarefa difícil, mas Poirier já venceu em suas três revanche anteriores contra Conor McGregor, Max Holloway e Eddie Alvarez. Se há algum lutador que sabe como utilizar o que os levou à dança em primeiro lugar, ao mesmo tempo em que implementa novas táticas, é “The Diamond”.

A preparação para a finalização será diferente, mas o resultado será o mesmo: Poirier por nocaute no quarto round.

Escolha: Poirier

Jan Blachowicz x Alex Pereira

Ver Alex Pereira acelerar para outra chance pelo título seria incrível e esta era a luta certa para fazer isso acontecer. No entanto, pode ser um teste muito legítimo.

Jan Blachowicz foi eliminado várias vezes (acredite, sou um dos idiotas que continua fazendo isso) e ele sempre parece encontrar uma maneira de vencer os lutadores mais famosos, mais badalados e mais atléticos. Ele não é tão ruim nessa coisa de MMA, aparentemente. Ele terá que misturar habilmente as artes marciais para evitar que Pereira também lhe arranque a cabeça.

Ou talvez seja mais apropriado sugerir que ele não misture as artes marciais e, em vez disso, procure transformar isso em uma luta livre. Porque, por mais que eu respeite as habilidades de Blachowicz em pé (as pessoas parecem esquecer que quando Blachowicz enfrentou outra estrela dos médios em Israel Adesanya, ele teve sucesso tanto no grappling quanto na trocação), você simplesmente não pode brincar com um nocaute de um soco ameaça como Pereira.

Pereira pode acabar com isso a qualquer momento, mas tenho sérias dúvidas sobre sua capacidade de manter Blachowicz longe dele por três rodadas. Se ele tivesse mais 10 minutos para trabalhar, eu provavelmente me inclinaria para Pereira. Do jeito que está (ou não, neste caso), o wrestling de Blachowicz deve levá-lo a uma vitória tensa por decisão.

Escolha: Blachowicz

Derrick Lewis vs. Marcos Rogerio de Lima

Admito: perdi a fé em Derrick Lewis.

Por muito tempo, você pode contar com “The Black Beast” balançando e abrindo caminho para um esforço competitivo contra o melhor deles, enquanto utiliza seu estilo de luta patenteado “just get the F up” para manter a luta no pés onde ele gosta. No entanto, suas perdas recentes não são apenas um caso de má sorte. Ele ainda está balançando, só que nem sempre está balançando. E está tendo muito mais esforço para se levantar do que antes.

Se Lewis vai quebrar sua seqüência de três derrotas consecutivas, havia opções piores para os matchmakers dar a ele do que Marcos Rogério de Lima. Ao contrário de seus três adversários anteriores, nenhum dos quais tinha mais de 30 anos quando Lewis lutou contra eles, de Lima é apenas alguns meses mais novo que Lewis. Portanto, pelo menos, não há uma lacuna perceptível no atletismo para Lewis superar.

Dito isso, é a defesa decadente de Lewis que me impede de escolhê-lo, pois espero que ele seja mais uma vez balançado nos pés antes de ser finalizado no tatame por um “Pezão” agressivo.

Escolha: De Lima

Tony Ferguson x Bobby Green

Tudo o que acabei de escrever sobre Lewis vale em dobro para Tony Ferguson.

Sim, vimos muitos flashes do Ferguson antigo, mesmo quando ele tropeçou em cinco derrotas consecutivas. E como com Lewis, acho que os matchmakers fizeram um excelente trabalho ao encontrar para Ferguson um oponente em Bobby Green que tem valor de nome e também é uma luta vencível no papel.

Houve uma queda tão acentuada nos resultados de Ferguson que não posso mais escolhê-lo para vencer as lutas. Não muito “Príncipe da Positividade” de mim, eu sei.

Mais uma vez, é a defesa que me incomoda. O primeiro Tony Ferguson come aquele chute na cara de Michael Chandler? Ele foi pego pela guilhotina do Nate Diaz? Ele é dominado tão completamente por Charles Oliveira e Beneil Dariush? Não é vergonha perder para essa sequência de grandes adversários, mas aos 39 anos a subida está ficando mais difícil para Ferguson, não mais fácil, não importa contra quem ele lute daqui para frente.

Verde também não é bandeja. Embora ele tenha tantos quilômetros no hodômetro quanto Ferguson, seu estilo sempre foi mais propício para evitar danos e ele pode ser tão heterodoxo nos pés. Esta será uma divertida batalha de trocação que termina com Green vencendo por decisão ou eliminando Ferguson no final.

Escolha: Verde

Michael Chiesa x Kevin Holland

Sim, estamos falando de defesa novamente, desta vez da variedade de luta livre.

Kevin Holland pode parar um ataque pesado de quedas? Porque é com isso que ele estará lidando quando pisar na jaula com Michael Chiesa. Assistir Holland ser derrotado por Khamzat Chimaev provavelmente não foi um indicador justo de quão longe sua defesa de wrestling chegou, nem devemos ficar muito presos em sua maior competição de peso médio e neutralizá-lo.

Sill, eu sou cético.

Chiesa é um lutador de pés e sempre teve o dom de arrastar os adversários para o tatame. Ele tem um QI de luta alto que só ficou mais nítido com seu trabalho como analista, então ele não vai se deixar levar pela conversa fiada de Holland ou seus apelos para manter a luta em pé. O Chiesa vai para as quedas e quando conseguir vai arrasar com o Holland no chão.

Eu gosto da resiliência de Holland e acredito genuinamente que ele tem futuro como candidato nos meio-médios, só não gosto desse estilo de luta. Se Holland conseguir superar o grappling de Chiesa, terei que levá-lo ainda mais a sério.

Chiesa por submissão.

Escolha: Igreja

Preliminares

Gabriel Bonfim def. Trevin Giles

Cláudio Ribeiro def. Roman Kopylov

Jake Matthews derrotou. Darrius Flowers

CJ Vergara def. Vinicius Salvador

Matthew Semelsberger derrotou. Médico Uros

Miranda Maverick def. Priscila Cachoeira