Previsões do UFC Londres – MMA Fighting

O UFC está de volta do outro lado da lagoa!

Pela segunda vez neste ano, a principal promoção de MMA do mundo retorna à Inglaterra para o UFC London, encabeçado por uma luta de pesos pesados ​​entre a estrela em ascensão Tom Aspinall e o forte da divisão Marcin Tybura.

Quando vimos Aspinall pela última vez, ele estava se contorcendo de dor no chão do octógono depois de romper seu ligamento colateral medial e menisco apenas 15 segundos depois de sua luta contra Curtis Blaydes no evento anterior do UFC em Londres. Essa lesão resultou na primeira derrota da carreira de Aspinall no UFC e afastou o peso-pesado inglês por quase um ano. Agora, Aspinall está finalmente pronto para voltar e o lutador de 30 anos espera voltar à coluna de vitórias e retomar sua marcha rumo à disputa pelo cinturão dos pesos pesados.

Dando as boas-vindas ao retorno de Aspinall ao octógono, está um dos nomes mais veteranos da categoria em Tybura. Peso pesado do UFC desde 2016, Tybura teve uma corrida de altos e baixos para iniciar sua carreira promocional, indo para 4-5 em suas primeiras nove lutas. No entanto, desde então, o peso-pesado polonês vem ganhando força, vencendo sete de suas últimas oito lutas e subindo para a décima posição no ranking divisional do UFC. Uma vitória sobre o altamente elogiado Aspinall é exatamente o tipo de vitória que pode catapultar Tybura para a disputa pelo título.

No evento co-principal, a filha favorita da Inglaterra, Molly McCann, faz seu retorno a Londres quando enfrenta Julija Stoliarenko em um duelo peso-mosca que com certeza vai arrancar o telhado da O2 Arena. “Meatball” está atualmente 3-0 quando competindo nesta arena, então é uma tarefa difícil para Stoliarenko, especialmente porque a lutadora lituana está fazendo sua estreia até 125 libras.

O restante do card do UFC Londres está repleto de lutadores do Reino Unido que buscam defender a pátria da invasão estrangeira, já que Nathaniel Wood, Paul Craig, Jai Herbert, Lerone Murphy, Davey Grant, Danny Roberts e Marc Diakiese, entre outros, estão todos em ação neste fim de semana.

Tom Aspinall vs. Marcin Tybura

Antes da chegada repentina e meteórica de Jailton Almeida, Aspinall era quase universalmente considerado o melhor peso-pesado em anos. Grande e atlético, Aspinall é faixa-preta de Jiu-Jitsu, mãos extremamente rápidas e trocação perigosa. Essa combinação permitiu que ele derrubasse seus primeiros cinco oponentes do UFC em 14 minutos e 44 segundos combinados. Agora a questão é, essa mesma velocidade e explosão ainda estarão lá vindo de um joelho estourado?

Enquanto Aspinall venceu sua competição no UFC até agora, Tybura tomou um caminho muito mais lânguido para o topo da divisão. Sete das 11 vitórias de Tybura no UFC foram por decisão, e isso não é um defeito para o grande peso-pesado da Polônia. Tybura é um mestre de todos os ofícios, competente como atacante e grappler, e disposto a misturar as artes marciais para sua própria vantagem, mas ele não é um grande finalizador e depende muito de oponentes que trabalham fora. É uma pergunta difícil contra alguém tão perigoso quanto Aspinall e, francamente, não acho que Tybura esteja à altura.

Escolha: Tom Aspinall

Molly McCann x Julija Stoliarenko

Esta é a primeira luta de McCann desde que foi demolida por Erin Blanchfield em novembro passado e será interessante ver como “Meatball” reage. Blanchfield foi capaz de atropelar McCann com um grappling muito superior, então McCann terá trabalhado para melhorar seu wrestling defensivo? Ela com certeza precisa disso porque estatisticamente é uma das piores da categoria, e enfrenta uma mulher muito maior que quer levar a luta para o chão. Se McCann conseguir manter as coisas em pé, ela terá uma grande chance.

A questão para Stoliarenko nesta luta é simplesmente, por quê? Ex-campeã peso galo do Invicta FC, Stoliarenko nunca foi subdimensionada em 135 libras, na verdade, a lutadora de 30 anos historicamente lutou para atingir o peso, fazendo várias lutas de peso catch no início de sua carreira e depois desmaiando enquanto tentava ganhar peso para uma luta contra Julia Avila em 2021. Agora ela está cortando 10 libras extras? Há uma boa chance dessa luta nem acontecer.

Se isso acontecer, porém, ainda sou a favor de McCann. Liverpudlian, de 33 anos, nunca teve as habilidades necessárias para viver de acordo com sua popularidade, mas ela é uma bulldog que nunca para de aparecer. Se Stoliarenko conseguir de alguma forma bater o peso, espero que ela esteja muito comprometida, principalmente porque a luta vai para os últimos rounds.

Escolha: Molly McCann

Nathaniel Wood x Andre Fili

Possivelmente a melhor luta de todo o card, o prospecto britânico Nathanial Wood busca a terceira vitória consecutiva desde que subiu para o peso-pena. Wood é definitivamente um pouco abaixo do peso para o peso-pena, mas ele compensa isso com uma vantagem de velocidade decidida desde o salto. Ele também é um monstro de volume, impondo um ritmo alto com seus golpes e quedas para simplesmente superar seus oponentes.

Com apenas 33 anos, é o décimo ano de Fili dentro do octógono e já começa a aparecer. O produto Team Alpha Male sempre foi um lutador mercurial, capaz de feitos excepcionais de violência e colapsos terríveis, mas “Touchy” teve uma situação particularmente difícil ultimamente. A questão nesta luta é se ele será capaz de usar seu alcance de forma eficaz e limitar o wrestling de Wood – e não tenho certeza se ele pode. Bryce Mitchell conseguiu derrubar Fili quase à vontade, e Wood é rápido e agressivo demais para não fazer o mesmo.

Escolha: Nathaniel Wood

Paul Craig x André Muniz

O UFC London também pode ser apelidado de “Mudar de peso”, porque com certeza há muitas pessoas pulando entre as divisões nesta. Caso em questão, Paul Craig está atualmente em 9º lugar no ranking dos meio-pesados ​​do UFC, mas o lutador escocês ainda assim está optando por diminuir e tentar a sorte em 185 libras. Será interessante ver como Craig se parece em sua primeira tentativa na categoria de peso e, se o corte for tranquilo, pode ser uma grande jogada para o grappler cauteloso que lutou com alguns dos monstruosos rebatedores em 205.

Há dois anos, Muniz teve muito calor como azarão na divisão dos médios do UFC. Oh como os tempos mudaram. O lutador brasileiro comeu a vitória por finalização sobre o campeão mundial de Jiu-Jitsu Jacaré Souza por algum tempo, mas parecia apático em suas duas apresentações anteriores, incluindo a derrota para Brendan Allen em fevereiro. Faixa-preta de alto nível e striker de qualidade, Muniz tem todas as ferramentas para o sucesso, mas ultimamente tem lutado para empregá-las com eficiência, o que pode ser um problema contra um dos lutadores mais focados, embora limitados, do UFC.

Escolha: Paul Craig

Jai Herbert x Fares Ziam

Ex-campeão dos leves do Cage Warrior, Jai Herbert tem lutado para causar boa impressão dentro do UFC. Um kickboxer esguio por profissão, Herbert ainda sempre teve problemas ao enfrentar golpes de maior força e pessoas que possam derrubá-lo e explorar seu jogo de chão. Felizmente para Herbert, Fares Ziam não é uma dessas pessoas. Infelizmente para Herbert, ele ainda é o melhor atacante.

Como Herbert, Ziam é um kickboxer esguio, mas Ziam é um lutador defensivo muito melhor, o que provavelmente é o suficiente para lhe dar vantagem. Há uma chance do lutador D1 Herbert fazer uma aparição no sábado, mas Ziam deve ser bom o suficiente para manter esta posição e derrotá-lo.

Escolha: Fares Ziam

Lerone Murphy x Joshua Culibao

Se a luta dos penas em destaque não for a melhor do fim de semana, pode ser a abertura do card principal. Lerone Murphy é um candidato britânico invicto que conquistou quatro vitórias consecutivas no UFC. Um atacante esguio, Murphy tem lutado até agora com seu wrestling defensivo no UFC, desistindo de cinco quedas em cada uma de suas duas lutas anteriores, mas isso não parece ser um problema contra Culibao, que nunca completou uma queda no UFC.

Semelhante a Murphy, Culibao é um atacante esguio, mas que tem conseguido manter as lutas um pouco mais em pé. O lutador australiano também é um finalizador dinâmico, usando tiros poderosos para compensar seu ritmo de trabalho relativamente baixo. Isso acabará por ser a ruína de Culibao, já que Murphy é o atacante mais hábil e ele é defensivamente sólido o suficiente para evitar ser cortado por qualquer coisa importante.

Escolha: Lerone Murphy

Preliminares

Davey Grant def. Daniel Marcos

Danny Roberts derrotou. Jonny Parsons

Joel Álvarez def. Marc Diakiese

Mick Parkin venceu. Jamal Pogues

Makhmud Muradov derrotou. Bryan Barberena

Senhorita Kianzad def. Ketlen Vieira

Chris Duncan derrotou. Yanal Ashmouz

Shauna Bannon derrotou. Bruna Brasil

Jafel Filho def. Daniel Barez