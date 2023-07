Previsões do UFC Vegas 76 – Luta de MMA

Outro card do UFC APEX, outro evento principal para Sean Strickland.

Se você está acompanhando em casa, o UFC Vegas 76 marca a quinta vez que Strickland lidera o APEX e os resultados têm sido muito bons para o contendor dos médios – classificado em 10º lugar no MMA Fighting Global Rankings – até agora: Três vitórias e uma derrota para lutadores classificados, além de mantê-lo em um ambiente onde ele tem exposição mínima ao público em geral. Portanto, uma situação inteligente ao redor.

A seguir, Strickland enfrenta o perigoso, mas relativamente desconhecido Abusupiyan Magomedov. O russo radicado na Alemanha fez um grande barulho em sua estreia no UFC com um nocaute de 19 segundos sobre Dustin Stoltzfus, que lhe garantiu uma vaga no evento principal em apenas sua segunda luta pela promoção. Ele é um azarão leve (+135) de acordo com DraftKings, então a janela está aberta para ele superar as probabilidades e ultrapassar Strickland na linha de contendores.

Também digno de nota no UFC Vegas 76, Damir Ismagulov enfrenta Grant Dawson (invicto em 11 lutas consecutivas) no co-evento principal dos leves, o potencial meio-médio Michael Morales retorna para enfrentar o testado em batalha Max Griffin, Ismael Bonfim procura dar sequência a uma incrível estreia no UFC quando enfrentará Benoit Saint Denis em sua segunda apresentação, e Kevin Lee retornará ao octógono para enfrentar Rinat Fakhretdinov no card preliminar mais próximo.

Sean Strickland x Abusupiyan Magomedov

Abusupiyan Magomedov tem um estilo de trocação complicado que é divertido de assistir, complementado por um bom tamanho para um peso médio. Se você está escolhendo Magomedov, a suposição é que você espera que ele termine isso dentro da distância, uma tarefa difícil ao lidar com Sean Strickland.

Além de Alex Pereira, com o Touch of Death, ninguém conseguiu derrubar Strickland desde que ele subiu para a divisão dos médios. Parte disso se deve à sua defesa, parte devido ao ritmo que ele coloca em seus oponentes, e parte devido a ele ser apenas um filho da puta durão. Ele pode não ter um pensamento inteligente em sua cabeça, mas essa cabeça pode aguentar sua cota de socos.

Por mais emocionante que seja ver Magomedov agitar a classificação, não estou convencido de que ele apresente qualquer tipo de desafio que Strickland não tenha visto antes. Magomedov simplesmente não foi suficientemente testado nos níveis mais altos e, a menos que haja um equipamento extra que ele ainda não tenha mostrado, isso deve terminar como outra vitória por decisão de cinco rounds no currículo de Strickland.

Escolha: Strickland

Damir Ismagulov x Grant Dawson

Certamente há potencial aqui para Damir Ismagulov se recuperar de sua primeira derrota em sete anos. Ele tem um estilo de trocação certeiro e certeiro, com contra-ataques rápidos e boa defesa de quedas. Ele tem defesa de queda suficiente para segurar o enorme Dawson? Disso, não tenho tanta certeza.

Como meu colega Jed Meshew coloca tão elegantemente, Dawson é um “grappler predatório”, o que significa que ele está constantemente em busca de ângulos para atacar e forçar seus oponentes no chão, e quando ele os atinge, é apenas um ataque de golpes e tentativas de finalização. Ismagulov tem um jogo de chão suficiente para manter Dawson afastado por uma ou duas rodadas, mas parar Dawson inteiramente por 15 minutos provou ser quase impossível.

Ismagulov se aposentou brevemente após sua decepcionante derrota para Arman Tsarukyan e é justo questionar onde sua cabeça está indo para uma luta difícil. Espero que Dawson tenha mais uma atuação marcante e se torne o primeiro lutador a finalizar Ismagulov.

Escolha: Dawson

Max Griffin x Michael Morales

Max Griffin é 13 anos mais velho e tem 12 lutas a mais no UFC do que o invicto Michael Morales. Se você está procurando um teste de experiência versus talento, temos o epítome disso aqui.

Até agora, Morales parecia um batedor mundial. Ele é um atleta que mostra muita paciência em sua trocação e é abençoado com um poder de soco sem esforço. Eu não chegaria a compará-lo com grandes nomes como Anderson Silva (já fiz isso com Christian Leroy Duncan algumas semanas atrás e não deu certo para nenhum de nós), mas o céu é o limite para o talentoso equatoriano.

Procure Griffin para fazer isso feio cedo, com o plano de tirar o jovem Morales de sua zona de conforto. Infelizmente para Griffin, o Pai Tempo não está do seu lado e, eventualmente, Morales encontrará seu ritmo. Assim que o fizer, as luzes se apagarão para Griffin.

Escolha: Morales

Ariane Lipski vs. Melissa Gatto

Este é um ótimo lugar para esses dois pesos-moscas, que têm potencial para se candidatar a uma luta da noite.

Melissa Gatto é uma clara favorita aqui e por um bom motivo. Seu estilo é melhor descrito como “na sua cara” devido ao seu constante movimento para frente e volume. Ela não vai dar muito espaço para Ariane Lipski respirar, embora a experiência de Lipski deva ser útil para ela. Como ela lida com a pressão de Gatto no início nos dirá muito sobre como o resto da luta se desenrolará.

Por mais sólido que Lipski esteja trabalhando com o pé de trás, este é um duelo que será vencido pelo lutador mais agressivo e, na maioria das vezes, é Gatto. Depois de começar rápido no Round 1, Gatto sela o acordo com uma rajada de nocaute contra Lipski encurralado no Round 2.

Escolha: Gatto

Ismael Bonfim vs. Benoit Saint Denis

Ismael Bonfim sai do canto enrolado e pronto para explodir a qualquer momento. Terrance McKinney descobriu isso em primeira mão e lamento dizer que Benoit Saint Denis pode ser o próximo a descobrir o quão perigoso é Bonfim.

Não há nada de especial no jogo de Saint Denis. Ele espera superar seus oponentes e, quando sente o cheiro de sangue, ativa o modo furioso. Muito divertido, talvez não conduza a qualquer aspiração de título que o Saint Denis possa ter. Se Saint Denis tentar apressar Bonfim, isso pode significar a ruína do francês.

Bonfim é tão incrivelmente afiado que eu tenho que dar a ele a vantagem em uma luta que é altamente improvável que dure os três rounds. Saint Denis é duro como prego, mas vai murchar quando Bonfim começar a derrubá-lo no segundo round. Ele chegará ao terceiro, onde o Bonfim o fechará de vez.

Escolha: Bonfim

Bruna Ferreira vs. Nursultan Ruziboev

Brunno Ferreira é um pato ímpar. Tipo, mesmo para os padrões dos médios do UFC, ele se destaca por sua estranheza. Talvez seja sua estrutura de agachamento, talvez sejam seus lapsos aparentemente acidentais em uma postura de caratê, talvez seja seu poder de nocaute bizarro, é difícil dizer exatamente. Ele é apenas estranho.

O estreante Nursulton Ruziboev se destaca à sua maneira. Com 1,80 m de altura, o esguio lutador uzbequistanês supera a maior parte de sua competição. Você gostaria de vê-lo utilizar mais um jab, mas ele parece contente em perseguir seus inimigos enquanto lança chutes de longa distância antes de encontrar um caminho para uma queda. Ele é um polvo no chão e estou genuinamente curioso para ver o que acontece com o Ferreira se eles tiverem que lutar no tatame por um longo período de tempo.

Dito isso, não espero que o dele dure tanto tempo. Ferreira vai ter que estender a mão para tocar aquele queixo, mas quando o fizer, será um problema para Ruziboev, cujo currículo pré-UFC é um pouco mole. Este é um teste estratégico importante para o Ferreira e se ele passar, podemos ter mais um jogador na categoria até 185 libras.

Ferreira por nocaute.

Escolha: Ferreira

Preliminares

Kevin Lee derrotou. Rinat Fakhretdinov

Joanderson Brito def. Westin Wilson

Karol Rosa def. Yana Santos

Guram Kutateladze def. Elfos Brenner

Ivana Petrovic venceu. Luana Carolina

Alexander Romanov desenv. Blagoy Ivanov