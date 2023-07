Previsões do UFC Vegas 77 – Luta de MMA

Nas palavras do grande Jon Anik, os sucessos não param de chegar!

Após o sensacional evento UFC 290 no fim de semana passado, o UFC retorna às suas raízes no APEX para o UFC Vegas 77, encabeçado pela luta feminina do peso galo entre Holly Holm e Mayra Bueno Silva.

Recém-saída de sua vitória por decisão unânime sobre Yana Santos, Holm se encontra em sua melhor posição em anos. Com a antiga campeã Amanda Nunes se aposentando oficialmente no início deste ano, a divisão de 135 libras tem uma vaga para uma nova campeã e, devido ao seu nome e classificação, a ex-campeã tem uma boa chance de estar na inevitável disputa pelo título vago, desde que ela possa vitória no sábado.

No caminho de Holm está Bueno Silva, que está invicto no peso galo e atualmente em uma seqüência de três vitórias consecutivas desde que voltou para 135 libras em 2022. Conquistando a finalização em suas duas lutas anteriores, Bueno Silva é atualmente o No. O peso-galo ocupava o 10º lugar no ranking do UFC, mas uma vitória sobre Holm seria exatamente o tipo de nome de destaque que poderia levar o brasileiro ao topo da lista de contendores.

No evento co-principal, uma das perspectivas mais quentes de todo o MMA, Jack Della Maddalena, enfrenta o adversário Bassil Hafez em uma luta que foi travada depois que “JDM” teve duas lutas inesperadamente perdidas no UFC 290. Della Maddalena é um 4-0 perfeito dentro do UFC, com todos os quatro vindo de paralisação no primeiro round, então se Hafez, de 31 anos, conseguir de alguma forma tirar a virada, o ex-campeão dos meio-médios do Fury FC pode mudar sua vida durante a noite.

Em outra parte do card, há uma série de pesos leves – Ottman Azaitar x Francisco Prado e Terrance McKinney x Nazim Sadykhov – e possivelmente a última luta feminina no peso-pena da história do UFC, com Norma Dumont enfrentando Chelsea Chandler em uma luta que agora tem algum calor inesperado.

Holly Holm vs. Mayra Bueno Silva

Um grampo do UFC por quase uma década neste momento, Holm continua sendo uma das saídas mais duras do MMA feminino. Uma boxeadora do Hall da Fama, a trocação de Holm ainda é o destaque de seu jogo, com combinações e seu sempre letal chute na cabeça como coisas a serem observadas. Mas conforme ela envelheceu, Holm também adicionou um ataque de agarrar consistente e confiável. Mesmo aos 41 anos, Holm ainda é uma força física na divisão, e ela está confortável o suficiente no chão agora para perseguir quedas, ou simplesmente lutar no clinche. Nem sempre é bonito, mas tem se mostrado eficaz para o ex-campeão.

Bueno Silva está excelente desde que voltou ao peso-galo, usando um jogo de alta pressão para forçar os erros de seus oponentes. O ataque é o nome do jogo para Bueno Silva, que avança agressivamente, empregando um jogo de chutes pesados ​​nas pernas e no corpo, e muito volume com as mãos. Quando ela inevitável fica por dentro, Bueno Silva também tem se mostrado perigosa no clinch, com alta saída de cotoveladas e joelhadas. E se a luta for para o tatame, também não tem trégua, pois Bueno Silva está sempre atacando e pode encontrar finalizações quase do nada, nas costas ou em embaralhadas.

No final das contas, Bueno Silva mostrou grande melhora, mas Holm ainda é uma tarefa difícil. Assim como Manon Fiorot, com quem Bueno Silva lutou, Holm é um lutador físico que pode sufocar o ataque de Bueno Silva quando necessário e usar uma alta saída à distância para vencer as trocas.

Escolha: Holly Holm

Jack Della Maddalena x Bassil Hafez

Poderíamos entrar em um detalhamento completo dessa luta, mas isso realmente não parece necessário. Sem desrespeito a Bassil Hafez, mas ele é um grande azarão por um motivo. Della Maddalena é uma das melhores e mais empolgantes perspectivas de todo o esporte, enquanto Hafez nem sequer tem dominado o circuito regional. Hafez é principalmente um grappler, o que pelo menos é algo para ele, já que o chão de Della Maddalena ainda não foi comprovado, mas ele vai lutar para conseguir quedas – e enquanto faz isso, ele vai comer bombas nos pés.

JDM provavelmente terá outra finalização no primeiro turno.

Escolha: Jack Della Maddalena

Ottman Azaitar vs. Francisco Prado

Ainda com apenas 21 anos, há muito o que gostar no jogo de Prado. Apesar de ter entrado em cima da hora contra Jamie Mullarkey em sua luta anterior, ele ainda deu uma boa conta de si mesmo contra um dos melhores pesos leves do mundo. O “argentino Drew Dober” é um bom atleta, atacante disposto e um sólido estilista de finalizações que simplesmente precisa de tempo para se desenvolver e continuar adicionando ferramentas ao seu jogo.

Vindo da primeira derrota da carreira, a recuperação de Azaitar vai ser interessante. Não é vergonha perder para Matt Frevola, mas aos 33 anos, a dúvida de Azaitar é se o jogo está começando a passar por ele. “The Bulldozer” é um bom atleta com mãos rápidas e um pouco de brilho, mas contra um lutador resistente e completo como Prado, não tenho certeza de que o brilho será suficiente.

Escolha: Francisco Prado

Albert Duraev x Jun Yong Park

Continuei a duvidar de Jun Yong Park e ele continua a me fazer parecer um tolo. “A Tartaruga de Ferro” é um pouco pequeno para o peso médio, mas compensa por ser extremamente duro e extremamente completo. A melhor arma de Park é seu grappling de primeira posição e ele mostrou uma variedade de quedas de clinch ultimamente. A questão é, ele pode fazer isso contra Duraev?

Já Duraev é fluido e atlético, e mistura muito bem a trocação e o grappling. Nos pés, sua melhor arma é o jogo de chutes, algo que ele pode usar com bons resultados contra Park. Duraev também é um lutador defensivo muito bom, mas isso às vezes pode limitar seu ataque.

A questão para essa luta é quem ganha a batalha de pressão, e eu vou ficar do lado do Park. Não tenho certeza se ele consegue quedas, mas ele está mais empenhado em atacar, e isso pode ser o suficiente para vencer os placares.

Escolha: Jun Yong Park

Norma Dumont x Chelsea Chandler

Além de sua estreia no UFC, onde foi nocauteada rapidamente por Megan Anderson, Dumont impressionou dentro do octógono. Ligeiramente subdimensionada em 145, Dumont, no entanto, usa seu estilo de kickboxing sanda saltitante e algumas habilidades de luta subestimadas para superar quase todos os seus oponentes. Chutes de perna, mãos rápidas e mudanças de postura são a chave para Dumont, especialmente contra o Chandler não refinado.

Chandler se parece muito com o que ela é, que é uma lutadora do Cesar Gracie. Trabalho de pés lento e agressão nos pés, e um grappler perigoso no chão, Chandler é um lutador destruidor. Ela vai tentar tornar essa luta feia e vencer uma briga de cães, e se ela conseguir arrastar Dumont para uma, ela tem uma boa chance. No final das contas, não tenho certeza se Chandler pode fazer isso de forma consistente, então sou a favor da superioridade técnica de Dumont.

Escolha: Norma Dumont

Terrance McKinney x Nazim Sadykhov

McKinney está aqui por um bom tempo, não muito tempo. Em suas 18 lutas na carreira, apenas três passaram do primeiro round, e nenhuma foi para a decisão. Este é um homem que vai sair e jogar a pia da cozinha em seu oponente e simplesmente ver onde as fichas caem. Esse tipo de agressão torna a visualização atraente, mas lutas imprevisíveis.

Sadykov também é um finalizador, mas que permite que as lutas cheguem até ele. Ele tem um estilo mais solto e fluido do que McKinney, que lhe permite encontrar janelas perfeitas para suas fotos. O outro lado desse estilo solto é que ele o abre exatamente para o tipo de bumbum que McKinney pode usar, então, se seu queixo não aguentar a carga, então Sadykhov está em apuros.

Escolha: Terrance McKinney

Preliminares

Tucker Lutz venceu. Melsik Baghdasaryan

Viktoriya Dudakova derrotou. Istela Nunes

Malquizael Costa def. Língua de Austin

Evan Elder def. Genaro Valdez

Azat Maksum def. Tyson Nam

Alex Munoz def. Carl Deaton III

Ailin Perez def. Ashlee Evans-Smith