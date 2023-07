PRF solicita 5000 vagas, veja detalhes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) solicitou a abertura de 5000 vagas para novos agentes, visando reforçar seu efetivo em todo o país. Tal demanda se deve ao aumento da criminalidade no trânsito e à necessidade de melhorar a segurança nas estradas brasileiras.

Além disso, a PRF visa suprir a aposentadoria de servidores e cobrir as vagas ociosas. Com a abertura dessas vagas, espera-se um impacto positivo no combate à criminalidade e na fiscalização do cumprimento das leis de trânsito. Acompanhe a leitura até o final, e fique por dentro de todos os detalhes deste assunto.

Solicitação de 5000 vagas da PRF, saiba mais

No dia 03 de maio de 2023, o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza Oliveira, enviou um ofício, de número 98/2023/DG, em que solicitava autorização ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para a realização de concurso público.

Dessa forma, o objetivo do concurso é preencher 5.000 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal e Agente Administrativo PRF.

Essa solicitação foi feita visando fortalecer e ampliar o quadro de servidores da PRF, proporcionando um maior efetivo para o desempenho de suas atribuições e garantindo, assim, um melhor serviço de segurança nas rodovias federais do país.

Afinal, a PRF é responsável por fiscalizar o trânsito, garantir a segurança nas estradas e combater crimes diversos.

Assim, com a solicitação de novas vagas, espera-se aumentar a capacidade de atuação da instituição, reforçando a prevenção e o combate ao tráfico de drogas, contrabando, roubo de cargas, entre outros delitos.

Portanto, a solicitação de 5.000 vagas para a PRF é fundamental para o fortalecimento da segurança nas rodovias federais e para o combate à criminalidade, possibilitando uma atuação mais eficiente e abrangente da instituição.

Convocação de excedentes do certame de 2021



Recentemente, foi solicitado o provimento adicional de 238 candidatos excedentes do Concurso PRF 2021, da Polícia Rodoviária Federal.

A intenção é resolver as questões pendentes relacionadas ao último certame, aproximando ainda mais a realização de um novo concurso.

Além disso, o pedido também inclui a proposta de ampliação de cargos de Policial Rodoviário Federal, encaminhada ao Ministério da Justiça.

Ao convocar esses excedentes, a PRF visa suprir a demanda por profissionais qualificados e reforçar o efetivo atual. Essas medidas são importantes para garantir a segurança nas rodovias e intensificar as ações de combate à criminalidade, proporcionando um ambiente mais seguro para os cidadãos.

Além disso, o encaminhamento da proposta ao Ministério da Justiça demonstra o compromisso da PRF em fortalecer suas equipes e promover melhorias na instituição.

Situação atual das aposentadorias na PRF

A aposentadoria é um processo natural na vida profissional de qualquer pessoa, e na Polícia Rodoviária Federal não é diferente. Contudo, é notório o déficit de efetivo policial deste órgão, tornando as projeções de aposentadorias para os próximos anos uma preocupação.

Afinal, nos próximos 4 anos, conforme as estimativas, um total de 2.050 membros da PRF estarão aptos a se aposentar, sendo 2.021 Policiais Rodoviários Federais e 29 Agentes Administrativos.

Essas aposentadorias inevitavelmente trarão desafios para a instituição, uma vez que representarão uma redução significativa no quadro de pessoal.

Além disso, a falta de policiais para atuar nas rodovias do país compromete a eficácia dos serviços prestados, podendo afetar a segurança dos usuários e o combate aos crimes.

Como se preparar para os futuros concursos da PRF?

Para se preparar para os futuros concursos da PRF, é necessário traçar uma estratégia sólida e disciplinada.

Primeiramente, é crucial adquirir conhecimentos específicos sobre as matérias cobradas nos exames, como Direito Constitucional, Legislação de Trânsito, Português, entre outras.

Ademais, recomendamos estudar por meio de materiais atualizados, como livros, apostilas e cursos especializados.

Além disso, é importante estar atento às notícias e acontecimentos relacionados à segurança pública e ao trabalho da PRF, por poderem ser abordados durante a prova de conhecimentos gerais.

Outro aspecto relevante é a prática de exercícios. Afinal, responder questões de provas anteriores ajuda a familiarizar-se com o estilo das perguntas e aprimorar o raciocínio lógico.

Também é válido participar de simulados e resolver questões online, visando ajustar o tempo de resolução e identificar eventuais dificuldades.

É fundamental adotar uma rotina de estudos com equilíbrio e disciplina. Ou seja, definir um cronograma que contemple todas as matérias, com intervalos para descanso, lazer e exercícios físicos.

Além disso, indicamos manter-se atualizado com noticiários e ler livros e artigos sobre temas englobados nas etapas do concurso.

Por fim, é essencial manter-se motivado e perseverante, lembrando-se constantemente do objetivo final. A preparação para os concursos da PRF requer esforço e dedicação, mas com foco e comprometimento, é possível alcançar o sucesso. Boa sorte!