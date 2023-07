Primeira crítica de Wembanyama na NBA por seu físico: ele é macio, parece o Bambi ou uma girafa bebê

Glen ‘Big Baby’ Davisum jogador da NBA de 2007 a 2015, é uma das primeiras vozes críticas levantadas contra Victor Wembanyama do incentivo de São Antônio após sua estreia no NBA Liga de Verão.

Em sua estreia na NBA, o colosso francês marcou 18 pontos (41 por cento dos arremessos de campo), 10 rebotes e 4 bloqueios em 27 minutos em média em seus dois jogos na NBA Summer League.

O ex-membro do Boston Celtics, Orlando Magic e Clipperschamou a escolha nº 1 no Draft de 2023 de “suave” e escolheu o corpo do prodígio francês que Lebron James ele mesmo apelidado de “alienígena” por suas espetaculares condições físicas e técnicas com 2,23 metros de altura.

“A criança parecia um pequeno Bambi… um pequeno bebê girafa”, disse o sempre falante Glen Davis em palavras relatadas por Ben Golliver do Washington Post.

“Eu não acho O animal pode lidar com todo esse sofrimento”, observou o ex-jogador de 37 anos.

Interessantemente O animal afirmou depois de seu esporas estreia na NBA Summer League que “o jogo ainda é menos físico do que na França”.

Quem é Glen Davis, o ‘Big Baby’ da NBA?

Davis foi um jogador de destaque na LSU na NCAA que chegou à NBA como a 35ª escolha geral no Draft de 2007.

Wembanyama explica incidente com Britney Spears, ?Ela agarrou meu braço?Marca English

O atacante de Baton Rouge, Louisiana, que lutou ao longo de sua carreira com problemas de peso, jogou pelo Celtics, Magic e Clipperscom média de 8 pontos e 4,4 rebotes.

Davis tornou-se mais famoso por seus incidentes fora da quadra do que por sua atuação dentro da quadra: um dia Kevin Garnett fez chorar, foi preso por tráfico de drogas, poderia ter sido condenado a sete anos de prisão após ser formalmente acusado de espancar um homem do lado de fora de uma boate em Los Angeles.