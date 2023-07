Primeira etapa do Desenrola registra número INCRÍVEL de brasileiros inscritos; veja como participar

Em apenas quatro dias do seu lançamento, o programa Desenrola já atingiu um número incrível de brasileiros inscritos. O novo programa do Governo Federal foi disponibilizado na última segunda-feira (17) e já recebeu mais de 500 mil inscrições.

Isso significa que mais de meio milhão de brasileiros já conseguiram negociar as suas dívidas com instituições bancárias apenas nesta semana. A expectativa é de que este número aumente ainda mais nos próximos dias.

A seguir, conheça tudo sobre o Desenrola Brasil e veja como participar do programa.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa do Ministério da Fazenda, em parceria com o Banco Central (BC), a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e outras entidades do setor financeiro, que visa estimular a recuperação econômica do país, ao facilitar a renegociação de dívidas de milhões de brasileiros que estão com o nome sujo.

Nesta primeira etapa do programa, que começou no dia 17/07, os cidadãos que tiverem dívidas em bancos de até R$ 100 terão o seu nome limpo automaticamente.

Além disso, quem tem dívida com bancos acima desse valor também podem participar, desde que tenham renda de até R$ 20 mil. Para este último grupo, haverá a oferta de condições especiais de pagamento para as demais dívidas, como descontos, parcelamentos e carências.

A segunda etapa, que está prevista para começar em setembro de 2023, vai beneficiar quem ganha até dois salários mínimos e tem dívida de até R$ 5 mil.

Primeira etapa do Desenrola Brasil foi um sucesso

A primeira etapa do Desenrola Brasil foi um sucesso: mais de 500 mil de pessoas tiveram suas dívidas de até R$ 100 abonadas pelos bancos e puderam limpar seus nomes.

Em apenas dois dias do seu lançamento, mais de 10 mil contratos foram negociados apenas na Caixa Econômica Federal. Além disso, 225 mil clientes do banco tiveram dívidas de até R$ 100 perdoadas.

Esses números são impressionantes e mostram o impacto positivo do programa na vida dos brasileiros. Além disso, o programa também trouxe benefícios para os bancos e para a economia brasileira.



Como participar do programa?

Em primeiro lugar, para participar do Desenrola Brasil é necessário cumprir as regras do programa. Na sequência, basta procurar a instituição financeira onde está inadimplente e começar as negociações. Confira a lista de bancos que já confirmaram a sua participação no Desenrola:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Itaú

Picpay

Santander

Banco Pan

A expectativa é de que, em breve, outros bancos também anunciem a sua participação. Ademais, é válido lembrar que não há garantia de que todas as dívidas serão renegociadas ou abonadas. Por isso, é importante avaliar bem as propostas e só aceitar aquelas que sejam compatíveis com sua capacidade de pagamento.

Como se planejar financeiramente para evitar novas dívidas?

Além de renegociar suas dívidas, é fundamental se planejar financeiramente para evitar novas dívidas e manter saúde financeira em dia. A seguir, confira algumas dicas simples:

Faça um controle das suas receitas e despesas mensais. Anote tudo o que você ganha e gasta em uma planilha ou em um aplicativo de finanças pessoais. Assim, você saberá exatamente para onde vai o seu dinheiro e poderá identificar onde pode economizar ou cortar gastos desnecessários.

Anote tudo o que você ganha e gasta em uma planilha ou em um aplicativo de finanças pessoais. Assim, você saberá exatamente para onde vai o seu dinheiro e poderá identificar onde pode economizar ou cortar gastos desnecessários. Crie uma reserva de emergência. Imprevistos podem acontecer a qualquer momento e comprometer o seu orçamento. Por isso, é importante ter uma reserva de emergência equivalente a pelo menos seis meses das suas despesas fixas. Guarde esse dinheiro em uma aplicação segura e de fácil acesso.

Imprevistos podem acontecer a qualquer momento e comprometer o seu orçamento. Por isso, é importante ter uma reserva de emergência equivalente a pelo menos seis meses das suas despesas fixas. Guarde esse dinheiro em uma aplicação segura e de fácil acesso. Use o crédito com responsabilidade. Use o crédito apenas quando for necessário e compare as taxas de juros e as condições de pagamento antes de contratar um empréstimo ou um cartão de crédito. Além disso, pague sempre as parcelas em dia e evite o rotativo do cartão ou o cheque especial.

Use o crédito apenas quando for necessário e compare as taxas de juros e as condições de pagamento antes de contratar um empréstimo ou um cartão de crédito. Além disso, pague sempre as parcelas em dia e evite o rotativo do cartão ou o cheque especial. Busque informações confiáveis sobre finanças pessoais. Aprender sobre finanças pessoais é essencial para tomar decisões inteligentes sobre o seu dinheiro e evitar cair em golpes ou armadilhas financeiras.