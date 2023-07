primeira fase tem descontos de até 96% da dívida

Taxa de juros: Não divulgada.

Não divulgada. Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses.

Em até 36 meses. Descontos: De até 90%.

Lula elogia projeto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o lançamento do programa Desenrola pelo Governo Federal nesta semana. Em sua live semanal, ele disse que a ideia é positiva porque vai ajudar as pessoas no processo de melhoria das condições de crédito. Ele também argumentou que as pessoas poderão fazer outras dívidas, mas de forma responsável.

“Ontem teve uma grande procura nos bancos e teve banco anunciando redução de 96% da dívida”, afirmou. “E depois vai ter o seguinte, em setembro vai ter o aplicativo das pessoas que devem no varejo, que devem pra loja. Então, vai ser a mesma coisa, os bancos vão ter que oferecer desconto”, disse o presidente.

“Vai se aproximando o fim do ano, muito importante que pessoas estejam libertas de suas pequenas dívidas para fazer outra dívida, sempre de forma muito responsável. Ninguém pode gastar o que não tem”, completou o presidente.

A Faixa 1 do Desenrola

O presidente Lula pode até ter dito que o aplicativo do Desenrola estará funcionando em setembro deste ano. Mas informações de bastidores dão conta de que membros do Ministério da Fazenda ainda não têm essa certeza. O fato de momento é que a aplicação ainda está longe de ser entregue.

O aplicativo é o meio que será utilizado pelos cidadãos da Faixa 1 para a realização das negociações. São pessoas que recebem até dois salários mínimos (R$ 2.640), e que possuem dívidas de até R$ 5 mil que tenham sido contraídas até o final do ano passado.

Para este público, ainda não há uma data para o início das negociações. De todo modo, já é possível adiantar que o programa vai oferecer condições de pagamentos ainda melhores do que as registradas hoje. Isso deverá acontecer porque para a Faixa 1, o Governo vai entrar com o chamado Fundo Garantidor.

Trata-se de um montante que será pago pelo Governo Federal para as empresas que receberem um calote dos cidadãos. Assim, o credor já entra na negociação sabendo que vai ter a dívida quitada, o que vai permitir melhores condições de pagamento. Ao menos é o que espera o Governo Federal.