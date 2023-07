Primeira foto de LeBron e Bronny James juntos desde a parada cardíaca

eueBron James e sua família tiveram uma semana agitada e exigente, mas receberam algumas notícias positivas na quinta-feira, trazendo-lhes uma pausa muito necessária na sexta-feira.

Apenas um dia depois de 18 anos Bronny James recebeu alta do hospital após um incidente de parada cardíaca, toda a família, incluindo LeBronfilho Brycefilha Zhuri e esposa Savanafoi visto jantando no Giorgio Baldi em Santa Monica, Califórnia.

Vídeo: Ouça a ligação para o 911 sobre o incidente de parada cardíaca de Bronny JamesMarca English

O que aconteceu com Bronny James?

James foi visto caminhando com sua família depois de uma semana turbulenta. A parada cardíaca ocorreu enquanto bronny estava praticando na USC, onde deve começar seu primeiro ano.

A assistência chegou rapidamente depois que uma ligação para o 911 foi feita no local do Galen Center da USC e bronny foi transportado para o hospital de ambulância. Detalhes sobre a causa do incidente cardíaco ainda não estão claros.

Depois de passar um curto período na unidade de terapia intensiva do Cedars-Sinai Medical Center, bronnyO estado de saúde de ‘se estabilizou e, na quinta-feira, ele recebeu alta do hospital, com a equipe médica do Cedars-Sinai confirmando que ele havia feito progressos significativos durante sua recuperação da provação angustiante.

“Graças à resposta rápida e eficaz da equipe médica de atletismo da USC, Bronny James foi tratado com sucesso para uma parada cardíaca súbita”, cardiologista do Cedars-Sinai Medical Group dr. Prefeito de Chukumerija observado.