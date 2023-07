Primeiro injetável para obesidade deve chegar ao Brasil em 2024

A obesidade é uma questão de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a luta contra essa doença ganhará um novo aliado: o Wegovy. Previsto para chegar às farmácias brasileiras em 2024, este medicamento promete ser um divisor de águas no tratamento da obesidade.

O Que é o Wegovy?

O Wegovy é um medicamento injetável, de uso semanal, desenvolvido pela farmacêutica Novo Nordisk. Aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), ele se destina ao tratamento de adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades.

O princípio ativo do Wegovy é a semaglutida, um análogo do hormônio GLP-1 que temos no intestino. Este hormônio sinaliza ao cérebro que é hora de reduzir a fome, retardar o esvaziamento do estômago e aumentar a produção de insulina, que promove a absorção da glicose nas células.

Wegovy e a Obesidade

O Wegovy foi aprovado para o tratamento de obesidade e sobrepeso. Ele se destaca por ser o primeiro medicamento injetável SEMANAL aprovado para essa finalidade no Brasil.

A aprovação da Anvisa se baseou nos resultados do programa de ensaios clínicos STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with Obesity). Nesses ensaios, os pacientes que utilizaram o Wegovy conseguiram uma perda de peso corporal média de 17% em 68 semanas (1 ano e 4 meses), contra 2,4% do grupo placebo. Além disso, um em cada três pacientes perdeu 20% do seu peso corporal e 83,5% dos pacientes alcançaram uma redução de 5% ou mais com a utilização do medicamento.

Comparação com Outros Medicamentos

O Wegovy tem o mesmo princípio ativo (a semaglutida) de outros dois medicamentos já aprovados no Brasil, o Ozempic e o Rybelsus. A diferença está na indicação de uso. Ambos são recomendados para pacientes com diabetes tipo 2, enquanto o Wegovy é indicado para obesidade e sobrepeso.

O Wegovy e o Ozempic têm em comum o fato de serem medicamentos injetáveis à base de semaglutida. No entanto, eles se diferenciam em alguns aspectos.

O Ozempic é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, enquanto o Wegovy é recomendado para o tratamento de obesidade e sobrepeso.

No Ozempic, a dose máxima de semaglutida disponível é de 1 mg. Já no Wegovy, a maior dosagem será de 2,4 mg.

O Ozempic é um medicamento de uso diário, enquanto o Wegovy é de uso semanal.

Preço do Wegovy

Segundo a Novo Nordisk, a caneta de Wegovy 1 mg deve seguir o mesmo preço da caneta de 1 mg do Ozempic. No entanto, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) estima que o preço máximo poderá chegar a R$ 2.484, dependendo do estado.

Por enquanto, não há expectativa de que o Wegovy esteja disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem Pode Tomar o Wegovy?

O Wegovy foi aprovado para adultos com obesidade ou sobrepeso com alguma comorbidade associada. No entanto, a Novo Nordisk já solicitou a extensão do uso também para adolescentes.

Wegovy e a Popularidade Entre Famosos e Anônimos

O uso de medicamentos injetáveis à base de semaglutida tem se tornado cada vez mais comum no Brasil e no mundo por quem quer perder peso. A chegada do Wegovy ao país pode ser importante para que as pessoas com obesidade deixem de lado o Ozempic, indicado para diabetes tipo 2, e optem pelo novo medicamento, recomendado especificamente para a doença.

Wegovy: Uma Nova Esperança no Combate à Obesidade

A espera pelo Wegovy no Brasil é grande. A chegada desse medicamento pode representar uma nova esperança para milhões de brasileiros que lutam contra a obesidade. Enquanto isso, os especialistas em saúde continuam a estudar e a desenvolver novas estratégias para combater essa doença que afeta tantas pessoas em todo o mundo.