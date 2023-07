Príncipe Harry e Meghan Markle respondem a rumores de divórcio com sorrisos e mãos dadas

Meghan Markle e Príncipe Harry responderam aos rumores de divórcio com um gesto, ao fazerem uma aparição pública em Santa Bárbara, Califórnia.

O casal deixou um prédio de escritórios juntos, de mãos dadas, acompanhados pelo que parecia ser um guarda-costas.

Houve vários rumores circulando nas últimas semanas, sugerindo que Príncipe Harry e Meghan Markle estão infelizes e que um divórcio pode até estar nos planos.

No entanto, o casal quis deixar claro que isso não é verdade, de mãos dadas carinhosamente ao ser fotografado por paparazzi em Santa Bárbara, na Califórnia, na sexta-feira.

A carreira mediática do príncipe Harry e Meghan Markle

Este passeio segue o término de seu contrato de 20 milhões de dólares com o Spotify, que veio após apenas uma temporada do podcast de Meghan ‘Archetypes’.

Também há preocupações quanto ao futuro de sua parceria de 100 milhões de dólares com a Netflix. O casal supostamente atribui seus contratempos a uma série de fatores externos, como o impacto do COVID-19, crises econômicas e problemas de saúde e mortes subsequentes de príncipe Philip e Rainha Elizabeth II.

Meghan e atormentar anunciaram publicamente sua decisão de renunciar a seus deveres reais em janeiro de 2020, antes do bloqueio global causado pela pandemia.

Em março de 2021, eles participaram de uma entrevista reveladora com Oprah Winfreydiscutindo abertamente seu descontentamento dentro da família real.

Infelizmente, o mês seguinte marcou o falecimento de príncipe Philip aos 99 anos.

Embora Meghan lançou seu podcast ‘Archetypes’ em agosto de 2022, seu sucesso foi ofuscado pela morte de Rainha Elizabeth II o mês seguinte.

Apesar do podcast receber altas avaliações, o acordo do Spotify com o casal se desfez. Os relatórios indicaram que o casal não conseguiu produzir conteúdo suficiente, resultando no não recebimento do pagamento integral de 20 milhões de dólares.

Enquanto isso, atormentar aparentemente levantou as sobrancelhas entre os executivos do Spotify quando ele propôs ideias de podcast que envolviam entrevistas com Vladimir Putin e Donald Trump discutindo seus traumas de infância.