Pro Bowl cornerback Marcus Peters assina contrato de 1 ano com Raiders

Marcus Peterstrês vezes Pro Bowl cornerback, está pronto para embarcar em seu oitavo NFL temporada. Agora, aos 30 anos, Peters fechou um novo contrato com a Las Vegas Raidersassim que o campo de treinamento começa. NFL A mídia relata que Peters concordou com um contrato de um ano com o invasores depois de um impressionante treino de segunda-feira.

Desde sua entrada na liga em 2015, Peters possui 32 interceptações na carreira – um recorde inigualável durante este período. Sua adição ao invasores‘ a formação defensiva é de valor significativo, principalmente considerando as lutas do time em 2022. Eles permitiram uma das jardas médias de passes mais altas por jogo (242,9) e sofreram a classificação de passador mais alta (98,8).

A jornada de Peters na NFL começou com o Kansas City Chiefsrivais do invasores em AFC Oeste, onde entrou como a 18ª escolha geral em 2015 Draft da NFL. Seu desempenho inicial foi excepcional, com suas interceptações no ano de estreia (oito) igualando-se ao NFL liderar, valendo-lhe o título de Novato Defensivo do Ano e um Pro Bowl seleção.

Em 2016, Peters continuou sua corrida impressionante, interceptando mais seis passes e garantindo o First-Team All-Pro e outra seleção do Pro Bowl. O chefes decidiu negociar Peters para o Los Angeles Rams em 2018, trocando ele e uma escolha de sexta rodada do draft por uma escolha de quarta rodada e uma escolha de segunda rodada de 2019.

Peters desempenhou um papel fundamental na carneiros‘ Jornada do Super Bowl naquela temporada, embora eles tenham perdido para o Patriotas da Nova Inglaterra. Em um comércio de temporada subseqüente, Peters se juntou ao Baltimore Ravens em troca do atacante defensivo Kenny Young e uma escolha de quinta rodada em 2020.

Peters é conhecido por ser uma figura intensa e fogosa no campo

Os Ravens estenderam seu contrato por três anos por US$ 42 milhões, um acordo que o levou até 2022. Peters‘ as últimas seleções do Pro Bowl e do First-Team All-Pro vieram em 2019, após suas cinco interceptações, três das quais ele voltou para touchdowns, dando a ele a liderança da liga em pontuações de retorno de interceptação.

Infelizmente, um ACL rompido o manteve fora de campo durante toda a temporada de 2021, e seu retorno em 2022, após a lesão, ficou aquém de seus padrões normalmente altos, registrando uma classificação de passador permitida em cobertura de 84,8, o recorde de sua carreira.

O invasores e Peters estão otimistas para um retorno mais forte em 2023. Peters deve se apresentar ao campo de treinamento na terça-feira.