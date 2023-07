Problemas no palco atrapalham apresentação de Taylor Swift em Cincinnati

EUnas últimas semanas, Taylor SwiftA turnê Eras tem tomado várias cidades da América como uma tempestade e a mais recente foi Cincinnati, Ohio.

A apresentação na noite de sexta-feira foi outro grande sucesso, embora houvesse um problema que não passou despercebido.

Taylor Swift e seu hilário incidente com um mosquito no palco

Em um vídeo postado no TikTok, a cantora de ‘All Too Well’ é mostrada esperando que uma plataforma, projetada para baixar a cantora nos bastidores no final de uma de suas músicas, seja ativada.

No entanto, o dispositivo demorou muito para ativar e Rápido teve que correr para o fundo do palco, onde os dançarinos de apoio já estavam saindo.

Como o tempo estava se esgotando, a cantora de 33 anos correu a toda velocidade para chegar a tempo de sua próxima troca de roupa.

O momento causou risos entre seus fãs, que comentaram o infortúnio em tom de brincadeira e que elogiaram sua habilidade de correr de salto.

Taylor Swift está quase quatro meses em sua turnê Eras

Taylor Swift já está em turnê há vários meses e houve alguns incidentes engraçados ao longo do caminho.

Em maio, ela foi ajudar uma mulher que estava sendo assediada por um segurança durante seu show na Filadélfia.

Enquanto cantava ‘Bad Blood’, ela gritou com um segurança para parar de assediar o espectador.

No dia seguinte, a jovem compartilhou no TikTok como a estrela havia lhe dado ingressos para o próximo show por seus problemas.

Rápido até realizou o show sob uma chuva torrencial e com uma lesão na mão, enquanto ela até aguentou quando um inseto voou para dentro de sua boca durante sua apresentação em Chicago para mais de 60.000 fãs no mês passado.

“Eu engoli um inseto, sinto muito” Rápido disse ao estádio lotado.

“Oh, delicioso. Oh meu Deus. Existe alguma chance de nenhum de vocês ter visto isso?”