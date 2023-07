processo seletivo anuncia vagas para médio e superior

O Procon SP ( Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor) anuncia mais um processo seletivo. Dessa vez, as vagas são para médio e superior.

Os interessados poderão se inscreever via site da CIEE (Centro de Integração Empresa Escola):

Vagas Procon SP

As vagas do Procon SP são para cadastro reserva de estagiários. As oportunidades são para estudantes das:

áreas de administração, comunicação, direito e gestão pública, além dos alunos do ensino médio regular.

Sobre os requisitos, o edital informa que o aluno precisa:

estar matriculado e cursando os cursos previstos no edital no ano vigente;

ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;

não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

e não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, exceto pessoas com deficiência.

Além disso, é preciso que o interessado tenha a idade mínima de 16 anos e que esteja em dia com as obrigações eleitorais (e militares quando do sexo masculino).

Remuneração Procon SP



Você também pode gostar:

A remuneração do Procon SP varia de acordo com o cargo escolhido. A bolsa paga ao aprovado será de R$ 475,05 a R$ 937,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 8,80 por dia estagiado. A carga horária varia de 20 a 30 horas semanais.

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que, por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes, possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do trabalho.

Concursos abertos para nível médio

Confira e não perca a chance

TJ SE

O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe oferta 61 vagas distribuídas em 17 cargos de diferentes áreas. Além disso, as inscrições se iniciam em julho e encerrarão em 2 de agosto de 2023.

As oportunidades são para Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (superior) receberão salários iniciais de R$ 3.738,62 e R$ 6.134,62, respectivamente, para uma carga horária de 30 horas semanais. Além dos valores citados, os aprovados ainda receberão:

auxílio-alimentação mensal no valor de R$ 1.103,31 e auxílio saúde com diferentes faixas etárias: R$ 886,10 (até 39 anos), R$ 1.161,85 (de 40 a 49 anos), R$ 1.382,46 (de 50 a 59 anos) e R$ 1.878,80 (a partir de 60 anos).

As provas estão marcadas para 15 de outubro de 2023.

SES DF

A Secretaria de Saude do DF anuncia 1200 vagas para técnico de enfermagem. Além de nível médio, o candidato precisa ter o curso técnico.

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas online, através do site www.funatec.org.br, no período de 06 de julho a 08 de agosto de 2023.

A taxa é R$ 65 e a prova está marcada no dia 03 de setembro. Confira mais concursos nível médio

Concurso em Goiás

Além destes concursos nível médio, a prefeitura de Rio Verde também anuncia que o edital está na praça. Ao todo são 330 são para preenchimento imediato, enquanto 995 são destinadas à formação de um cadastro reserva, no qual os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da Prefeitura.

Os interessados poderão se inscrever 10 de julho e encerrarão às 23h59min do dia 08 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site www.unirv.edu.br.

Os salários podem chegar a R$ 3 mil e as provas objetivas vão acontecer no dia 01 de outubro.

Mais concursos nível médio

Confira mais oportunidades:

Concurso SEE MG

A Secretaria de Educação de Minas (SEE-MG) anuncia edital com quase 20 mil vagas para diversos cargos. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 31 de julho até 29 de agosto por meio do portal FGV.

A taxa de inscrição varia entre:

R$ 38,00 para cargos de nível médio;

R$ 43,00 para cargos de nível superior.

Já as provas objetivas vão acontecer em diferentes dias:

22 de outubro, das 08h às 12h, para os cargos de Professor da Educação Básica;

22 de outubro, das 15h às 19h, para os cargos de Especialista em Educação Básica e Analista Educacional – Inspetor Escolar;

29 de outubro, das 14h às 18h, para os cargos de Técnico da Educação (TDE), Assistente Técnico de Educação Básica, Analista Educacional e Analista da Educação Básica.

Veja aqui mais oportunidades