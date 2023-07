Profissionais da Secretaria de Saúde de Penedo prestam atendimento a desabrigados na escola Irmã Jolenta

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Saúde, está prestando assistência contínua aos desabrigados devido às fortes chuvas que têm atingido a cidade. A Escola Irmã Jolenta tem sido um ponto central para essa ajuda, abrigando aqueles que foram forçados a deixar suas casas.

Segundo o relatório divulgado no dia 08 de julho às 19h, a Escola Irmã Jolenta está abrigando um total de 24 pessoas, distribuídas entre cinco famílias. A faixa etária dos desabrigados varia desde crianças até adultos, sendo 1 criança de 1 a 5 anos, 10 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, e 13 adultos entre 18 a 59 anos. Até o momento, não há idosos acima de 60 anos no abrigo.

A equipe de saúde identificou uma gestante de 23 anos no primeiro trimestre de gravidez. Também foram identificados pacientes com comorbidades, como hipertensão, diabetes, deficiência mental e asma, com idades variando entre 29 a 59 anos. Alguns dos desabrigados estão em tratamento com medicamentos controlados, incluindo um adolescente de 16 anos.

A equipe de saúde realizou uma série de procedimentos, incluindo a aferição de pressão arterial em 11 pessoas, medição de glicemia em 3 pessoas e realização de um curativo.

Há também dois cães no abrigo, ambos vacinados. Até o momento, não foram registrados gatos no local.

O trabalho de assistência continua na Escola Irmã Jolenta e outras áreas de Penedo, com a Prefeitura, a Secretaria de Saúde e outras organizações trabalhando juntas para fornecer suporte e auxílio àqueles afetados pelas chuvas intensas.

