O Programa Desenrola Brasil, idealizado pelo governo federal em parceria com a Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), teve um início promissor, abatendo 2,64 milhões de dívidas de até R$ 100 em seus três primeiros dias de funcionamento. De forma sucinta, a iniciativa visa ajudar aqueles que se encontram endividados e com o nome negativado em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC.

Desenrola Brasil: programa abate 2,6 milhões de dívidas de até R$ 100

A primeira fase do programa é direcionada a pessoas com dívidas de até R$ 100. Desse modo, permitindo que elas retirem seus nomes dos registros de inadimplência, possibilitando uma chance de recomeço financeiro. No entanto, é importante esclarecer que a dívida em si não é extinta, apenas o registro negativo é removido.

Múltiplas dívidas

De acordo com a ANBC, é fundamental ressaltar que os 2,6 milhões de dívidas abatidas não representam necessariamente o número exato de pessoas que se beneficiaram do programa. Uma vez que isso ocorre porque um mesmo CPF pode estar associado a mais de uma dívida. Portanto, o número de pessoas com o nome limpo pode ser menor do que o total de dívidas abatidas.

Adesão dos bancos e números promissores

O programa começou com a participação de cinco bancos, mas ao longo da semana, outros quatro aderiram à causa. Os bancos que integram o Desenrola Brasil são: Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander, além das instituições digitais C6 Bank, Inter, PicPay e Nubank. Dessa forma, até o momento, dados fornecidos pelos bancos participantes indicam que muitos brasileiros já se beneficiaram do programa.

O Bradesco realizou a baixa de negativação para 580 mil devedores, enquanto o C6 Bank, que se juntou recentemente à iniciativa, conseguiu limpar o nome de 456 mil pessoas. Além disso, a Caixa Econômica Federal também obteve resultados positivos, proporcionando a regularização financeira para 225 mil cidadãos anteriormente inadimplentes.

A contribuição do Nubank e a expectativa para o futuro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que, com a adesão do Nubank, estima-se que mais 2,5 milhões de pessoas poderão ter seus nomes limpos pelo programa. Visto que essa parceria promissora pode beneficiar um número significativo de brasileiros em situação financeira delicada.

Oportunidades de renegociação e benefícios para os devedores

De modo geral, após o lançamento do programa, diversos bancos começaram a oferecer descontos expressivos para pagamentos à vista. Dessa forma, chegando a até 96% do valor da dívida, além de prazos estendidos de até dez anos para quitação.



Contudo, as condições de renegociação variam de acordo com o contrato de cada cliente, proporcionando opções personalizadas para atender às necessidades individuais.

Como participar do Programa Desenrola Brasil?

O projeto tem potencial para beneficiar até 70 milhões de brasileiros com dívidas e registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa e SPC. Assim, a primeira fase do programa é destinada aos devedores com renda de até R$ 20 mil.

Em resumo, para aderir ao processo de desnegativação, os beneficiários devem possuir contas em bancos participantes do Desenrola Brasil, permitindo que entrem em contato diretamente com as instituições para negociar suas pendências financeiras, seja presencialmente ou por canais online.

Atendimento à faixa II do programa

Nessa etapa inicial, o programa concentra seus esforços em atender aqueles com renda mensal igual ou inferior a R$ 20 mil. Em suma, essas pessoas poderão renegociar suas dívidas bancárias com a possibilidade de pagamento em até 12 parcelas. Assim, proporcionando uma maior flexibilidade no processo de quitação.

Restrição de dívidas e beneficiários

Com o objetivo de evitar o acúmulo de novas dívidas, o governo estabeleceu que apenas as dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 serão contempladas pelo programa. Dessa forma, a expectativa é que aproximadamente 30 milhões de brasileiros sejam beneficiados nesta primeira fase.