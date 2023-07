Programa Acolhendo Mais Longe completa 4 meses de atendimentos aos povoados Palmeira Alta e Santa Margarida

Firmando o compromisso de melhorar a saúde dos moradores da zona rural de Penedo, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas comemora o sucesso do Programa Acolhendo Mais Longe, iniciativa que presta assistência nos povoados Palmeira Alta e Santa Margarida.

A ambulância apropriada para circular em estradas vicinais assegura mais agilidade e segurança ao trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). São 237 atendimentos realizados nos quatro meses do programa, sendo 33 classificados como amarelos e 9 vermelhos, com pacientes encaminhados para a UPA ou Santa Casa de Misericórdia.

Em fevereiro a ambulância atendeu 24 ocorrências, em março foram 28, já em abril foram 72, maio registrou 82 atendimentos e junho 31, mostrando que o serviço é realizado com êxito, comprovando a importância e o cuidado com as famílias da zona rural pelo governo que inclui o homem e a mulher do campo, priorizando quem mais precisa do poder público.

Prefeito Ronaldo Lopes inicia Programa Acolhendo Mais Longe

A Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, acompanha de perto o trabalho que é realizado nos povoados e fiscaliza a iniciativa para melhorar ainda mais o serviço da SEMS.

“O Programa Acolhendo Mais Longe foi criado com a intenção de assegurar atendimento à população na zona rural, tanto na UPA quanto na Santa Casa, principalmente para gestantes. O serviço funciona muito bem, os números falam por si só, e já estamos planejando ampliar, com a aquisição de mais uma ambulância”, informa a gestora da SEMS.

Desde o início do programa, as principais ocorrências foram motivadas por pacientes que sofreram quedas, tinham sintomas de vômitos persistentes, cefaleia intensa, além de ocorrências com gestantes.

A Secretaria de Saúde de Penedo ressalta que as situações de responsabilidade do SAMU não são de competência da ambulância do Acolhendo Mais Longe. Confira abaixo quando a ambulância do programa municipal pode ser acionada.

– Mal estar

– Febre alta

– Vômitos persistente

– Dor abdominal intensa

– Gestante em início de trabalho de parto

– Enxaqueca persistente, após uso de medicamentos

– Dor de dente + dor de ouvido + dor de cabeça (associados)

Caso a vida do paciente esteja em risco, é o SAMU que deve ser acionado pelo número 192 porque a equipe é treinada e tem todo o suporte para preservar a integridade do paciente.

Por Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo