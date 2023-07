Programa de Assistência à Climatização: Como este programa pode ajudá-lo durante o verão?

Cprogramas de etherization e eficiência energética irão ajudá-lo a pagar pelas melhorias que você faz em sua casa para economizar dinheiro em custos de aquecimento e resfriamento.

Programas de empréstimos para melhoria da eficiência energética residencial

Existem vários programas de hipotecas e empréstimos que o ajudarão a pagar por melhorias de economia de energia em sua casa.

Saiba mais sobre os empréstimos de melhoria de propriedade do Título I. Esses empréstimos do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) ajudarão você a financiar reformas, reparos e melhorias em sua casa.

Descubra o que é o Seguro de Hipoteca de Reabilitação da Seção 203(k). Se você é um comprador ou proprietário de uma casa, pode emprestar $ 35.000 por meio de sua hipoteca para fazer reparos e melhorias em sua casa.

Conheça o Programa de Hipoteca de Eficiência Energética. Esses empréstimos são segurados pela Federal Housing Administration (FHA) e os compradores de imóveis podem usá-los para financiar melhorias de eficiência energética.

Conheça os programas de financiamento de eficiência energética.

Estas iniciativas podem ajudá-lo na hora de comprar, vender, remodelar ou refinanciar a sua casa. Entre em contato com o escritório de energia do seu estado para descobrir para qual programa você pode se qualificar.

Quais são algumas boas dicas para economizar energia e economizar no verão?

Aumente o termostato em 2 a 3 graus, das 14h às 19h, e use ventiladores para se refrescar em 4 a 6 graus extras.

Siga a regra de 4 por 4: se ninguém estiver em casa por mais de 4 horas, aumente a temperatura em 4 graus enquanto estiver fora.

Defina um temporizador na bomba da piscina para evitar que ela funcione continuamente.

Espere até o anoitecer para lavar a roupa e usar a máquina de lavar louça.

Não use a máquina de lavar louça até que esteja cheia.

Escolha tons térmicos ou cortinas de bloqueio de luz para manter o calor do lado de fora e o ar fresco.

Instale ventiladores de teto e coloque as pás girando contra o relógio para circular o ar frio.

Considere outras opções de iluminação. As luzes LED são mais eficientes energeticamente do que as lâmpadas incandescentes. Além disso, quando possível, aproveite a luz natural e mantenha as luzes apagadas durante o dia.