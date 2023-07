Programa DESENROLA começou e vai limpar o seu nome das DÍVIDAS; veja o valor máximo

O programa Desenrola Brasil, uma iniciativa do Governo Federal, foi anunciado no começo do ano. Todavia, ele iniciou na última segunda-feira (17/07), beneficiando os cidadãos brasileiros que estão no momento inadimplentes. Através dele é possível limpar seu nome e quitar todos os débitos que possui em atraso, tranquilamente.

Analogamente, espera-se que através do Programa Desenrola, cerca de 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas, com diversas oportunidades de pagar as suas dívidas. Sendo assim, quem deseja participar e deixar de ser inadimplente, deve se atentar aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e garantir os benefícios.

Atualmente, o Governo Federal está priorizando uma faixa da população em específico. Dessa maneira, cerca de 30 milhões de pessoas devem participar, neste momento, do Programa Desenrola. O ideal é que o cidadão confira em qual faixa ele se enquadra e as exigências relacionadas ao modo de pagamento dessas dívidas.

Vale ressaltar que o programa possui duas faixas em específico, sendo que elas funcionam de acordo com a renda mensal do cidadão que está inadimplente e o valor total de sua dívida. Deve-se observar que um grande número de instituições financeiras já afirmaram que desejam participar do Desenrola do Governo Federal.

Programa Desenrola

Ademais, estes bancos e demais empresas relacionadas ao mercado financeiro, anunciaram que farão parte do programa, que tem como objetivo principal, reduzir exponencialmente a inadimplência no país. Para garantir os benefícios, a pessoa deve saber quem pode participar do Desenrola e como irá funcionar a negociação.

Tendo em vista seu perfil, a pessoa precisa considerar se encaixa nos critérios e o que é preciso fazer para pagar as suas dívidas e limpar o seu nome na praça. Para participar do Desenrola, por exemplo, o cidadão inadimplente deve ter uma renda média mensal de até R$20 mil através da faixa 2 do programa do Governo Federal.

Neste momento, teve início no programa Desenrola, a etapa em que a pessoa pode ter suas dívidas de até R$100, removidas da lista de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, como o Serasa e o SPC. A princípio, espera-se que através da iniciativa, cerca de 1,5 milhão de cidadãos brasileiros sejam beneficiados.



Desse modo, nesta etapa do programa, estima-se que as pessoas consigam limpar seu nome até o dia 28 de julho deste ano. Deve-se observar ainda, que este benefício é uma das obrigações das instituições financeiras de participar, ou seja, devem garantir a retirada do nome do cidadão inscrito, com débitos de até R$100.

Instituições financeiras

Um grande número de instituições financeiras de todo o país já informaram que irão participar do programa Desenrola do Governo Federal. Podemos destacar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, e Santander. Vale ressaltar que não haverá o perdão dos débitos, as pessoas apenas terão seus nomes limpos.

Isso quer dizer que as instituições financeiras participantes do programa Desenrola, não deverão mais inscrever os nomes dos inadimplentes nos órgãos de proteção ao crédito, isto é, os cidadãos deixarão de ser negativados. Quem participar terá novamente o acesso ao crédito, financiamentos, maior limite no cartão de crédito, etc.

Como participar do Desenrola

É preciso mencionar que a obtenção de empréstimos, realização de contratos de aluguel e as situações descritas acima, se devem ao fato de o cidadão estar novamente com seu nome limpo. Aliás, quem deseja participar do programa Desenrola, precisa entrar em contato com as instituições credoras.

O cidadão pode ir até uma agência do banco credor presencialmente, entrar em sua página na internet, ou ainda, utilizar o aplicativo da instituição financeira. Uma outra questão é que a faixa 1 do programa contempla pessoas com uma renda mensal de até R$2.640. Além destes, cidadãos brasileiros inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) tem direito.

Neste caso, essas pessoas devem possuir uma dívida de até R$5 mil. Esse benefício estará à disposição dos inadimplentes a partir do mês de setembro de 2023, momento no qual será preciso se cadastrar em uma plataforma específica do Governo Federal, e dessa forma, garantir os benefícios do programa Desenrola.

Em conclusão, no mês de agosto, irá acontecer um leilão que tem como objetivo, definir quais instituições financeiras participarão. O Governo Federal dará prioridade para os bancos que darão maiores benefícios ao cidadão, e descontos em seu débito em atraso. Pode-se negociar contas de luz, água, telefone, do varejo, bancárias, etc.