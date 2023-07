Programa Penedo Inclusiva amplia assistência da Educação Especial para estudantes, pais e professores

A Prefeitura de Penedo lançou nesta quinta-feira, 20, o Programa Penedo Inclusiva, ação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que, além dos benefícios para estudantes neurodivergentes, também atenderá pais e professores.

A mais recente inovação nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é um marco inédito no ensino público e privado de Alagoas porque utiliza o Cognvox, plataforma desenvolvida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco para uso de toda comunidade escolar.

O programa revolucionário para a Educação Especial foi apresentado inicialmente para diretores e coordenadores de toda a rede da Semed, primeiro passo do trabalho que encontra em Penedo o ambiente perfeito para sua aplicação.

Com as inovações tecnológicas implantadas por Ronaldo Lopes, especialmente na Secretaria Municipal de Educação, o Programa Penedo Inclusiva chega contando com aliados importantes, como as plataformas Trakto Edu e Google for Education.

No tablet de cada estudante, programas específicos do Cognvox irão identificar potencialidades e dificuldades, apontadas em relatórios individualizados, tudo isso sob acompanhamento dos professores regentes e auxiliares de sala que assistem alunos e alunas com algum tipo de deficiência intelectual.

E quem tem esse contato diário com estudantes da Educação Especial da Semed Penedo também será constantemente atualizado. Cursos EaD estão disponíveis no Cognovox, investimento que é muito mais do que um software.

Tratado como política pública, a parceria entre a Prefeitura de Penedo e a empresa sediada em Recife-PE inclui ainda pais e responsáveis pelos estudantes com algum tipo de deficiência intelectual, público que será orientado mensalmente por psicólogos, através de teleconsultas, sobre aspectos identificados nos relatórios dos filhos.

Tudo isso estará disponível nas escolas da Prefeitura de Penedo, rede com estrutura, equipamentos e investimentos nunca vistos na Semed, pasta que tem 310 estudantes na Educação Especial em 2023, da creche à Educação para Jovens e Adultos, número que é quase o dobro do ano passado.

“Contamos com quatro salas de recursos multifuncionais (escolas Manoel Soares, Santa Luzia, Barão de Penedo e Costa Mangabeira) e todas contam com equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos capazes de potencializar o processo de escolarização desses estudantes”, explica o gestor da Semed Penedo, Luciano Lucena, informando sobre o atendimento feito no contraturno das aulas regulares.

Das 310 matrículas feitas este ano, inclusive por famílias que não tinham em escola particular a assistência disponível nas unidades de ensino da Prefeitura de Penedo, 293 são alunos e alunas neurodivergentes, conforme os laudos apresentados, a saber: Deficiência Intelectual, Paralisia Cerebral, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – (TDAH),, Microcefalia, Retardo Mental, Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Distúrbio de Aprendizagem e da Atenção (DAA), Síndrome de Down, Atraso Neurológico Global, Deficiência Mental, Dislexia, Transtorno do Desenvolvimento.