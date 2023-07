Programa Penedo Mais Iluminada beneficia Loteamento São Gonçalo e Conjuntos Dom Constantino e Monte das Oliveiras

Os avanços no setor de iluminação pública da Prefeitura de Penedo são uma realidade que a população da zona urbana e rural vivenciam no dia a dia. A gestão Ronaldo Lopes/João Lucas segue com o compromisso de investir 100% da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em benefícios para toda a população.

O Programa Penedo Mais Iluminada é realizado pela SIPE e consiste em substituir as lâmpadas antigas por LEDs, trabalho que gera melhor qualidade de vida. Seus benefícios compreendem redução do consumo de energia elétrica, mais luminosidade, aumento da sensação de segurança para a população e menos impacto negativo ao meio ambiente.

A valorização do espaço público por meio do melhoramento energético em Penedo chegou ao Loteamento São Gonçalo e aos Conjuntos Dom Constantino e Monte das Oliveiras, contemplados com a instalação de 160 LEDs, braços com extensão de 2 e 3 metros de comprimento e reatores modernos.

Ricardo Araújo, responsável pela Superintendência de Iluminação Pública (SIPE) destaca que o trabalho é contínuo e a meta é instalar as LEDs em toda a cidade.

“Concluímos essas três localidades, mas os serviços não param por aí. Estamos trabalhando para fechar em LED todo o Conjunto Rosete Andrade e logo após partiremos para os Conjuntos Santa Madalena e Madre Espírito Santo. A determinação do prefeito Ronaldo Lopes é para fazermos a instalação das LEDs em toda a cidade, valorizando as vias públicas, proporcionando mais visibilidade, aumentando a sensação de segurança e qualidade de vida para pedestres e motoristas”, destaca o gestor da SIPE.

Texto e fotos Luis Dantas – social midia SIPE