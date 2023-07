Programa ‘Quarterback’ da Netflix: por que Andy Reid decidiu não gravar reuniões confidenciais com Patrick Mahomes?

Premiring na próxima semana, Netflixsérie de “Quarterback” promete um passe de acesso total para as temporadas de 2022 dos quarterbacks mais famosos Patrick Mahomes, Primos Kirke Marcus Mariota. No entanto, o show vem com uma reviravolta intrigante: o treinador dos Chiefs Andy Reida condição de não haver gravações de seus encontros com Mahomes.

A insistência de Reid em privacidade levantou as sobrancelhas e acrescentou um ar de mistério à série. Peyton Manningcuja Omaha Productions fez parceria com Filmes da NFL para criar o show, esclareceu a demanda de Reid durante uma entrevista com Ryan Glasspiegel do New York Post.

Tripulação contou uma conversa com Maomé, revelando a resposta surpreendente do quarterback quando solicitado a obter permissão diretamente de Reid: “Ele disse: ‘Não, Peyton, diga ao treinador Reid.’ Foi muito revelador. Aqui você tem o melhor jogador da NFL no momento, que provavelmente poderia dizer: ‘É isso que estou fazendo, não me importa se você gosta ou não’. Em vez disso, ele quer que eu peça permissão ao treinador principal.”

Essa interação fala muito sobre o personagem de Mahomes. Apesar de seu status como um dos talentos mais brilhantes da liga, ele permanece humilde, respeitoso e deferente aos desejos de seu treinador. É uma prova de seu profissionalismo e mentalidade de equipe.

A série retrata o outro lado de Mahomes

No entanto, Manning também sugeriu outro lado de Mahomes que os fãs podem não ter visto antes. Quando pressionado, o fogo competitivo dentro dele acende, e ele não tem medo de soltar uma enxurrada de palavrões. Manning compartilhou: “Se você cutucar o urso, cuidado. Este é um cara competitivo. Um pass rusher dos Raiders descobriu isso da maneira mais difícil. Ele está procurando por coisas que o desafiem.”

Enquanto Mahomes mantém um comportamento sereno e respeitoso, seu intenso impulso e desejo de ser desafiado o diferenciam. Essa dinâmica cativante entre Mahomes e Reid promete fornecer informações fascinantes sobre sua relação de trabalho e as estratégias que impulsionam o sucesso dos Chiefs.

O programa “Quarterback” da Netflix oferece aos entusiastas do futebol uma visão incomparável dos bastidores desses renomados quarterbacks. Com o incrível talento de Mahomes e as proezas de treinador de Reid, os fãs podem esperar uma mistura intrigante de orientação, estratégia e competição.