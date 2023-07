Programa Saúde Por Todo Canto aproxima atendimento especializado da população de Penedo

O Programa Saúde Por Todo Canto chegou ao PSF Vitória nesta sexta-feira (14) para a alegria da Dona Maria Aurineide Lopes, que estava na fila de espera por uma consulta com um médico angiologista para continuar seu acompanhamento de um problema vascular, que já causou a amputação de um dedo do pé.

“Cheguei cedo para não perder essa oportunidade porque eu não tenho condições de pagar um médico particular. É muito caro. Só tenho a agradecer a Deus e ao prefeito Ronaldo Lopes por proporcionar que eu conseguisse essa consulta. Só com o acompanhamento eu posso prevenir que amputem mais um dedo”, declarou Maria Aurineide.

Além do angiologista, o programa criado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas em 2021 e desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) proporcionou atendimento com dermatologista, ginecologista e urologista durante o mutirão para usuários da unidade onde também houve a distribuição de 130 kits de prevenção de saúde bucal.

O objetivo do trabalho da Secretaria de Saúde de Penedo é zerar a demanda reprimida das principais especialidades médicas em cada postos de saúde.

A Dona Maria de Lourdes seguiu todo o fluxo de atendimento com um largo sorriso, passou pela triagem, recebeu a senha e ficou aguardando ser chamada para ser atendida pelo dermatologista.

“Espero que esse mutirão continue ajudando muita gente, porque eu sei o quanto e difícil conseguir consulta nesses médicos. Só podemos agradecer ao prefeito Ronaldo Lopes e a Secretaria de Saúde por esses atendimentos aqui hoje”, disse ela.

O Vice-Prefeito João Lucas conferiu pessoalmente o trabalho da pasta que tem espaço em seu programa de rádio, o Resolve Saúde no Ar, importante canal de diálogo entre a população e a Secretaria Municipal de Saúde.

“A nossa administração na Prefeitura de Penedo, liderada por Ronaldo Lopes, não mede esforços para cumprir com seu dever de levar saúde e também outras ações que são de responsabilidade do poder público”, ressalta João Lucas.

O Saúde Por Todo Canto no PSF Vitória realizou 36 consultas com dermatologista, 27 procedimentos de dermatologia, 240 testes rápidos, 30 consultas com ginecologista, 42 consultas com urologista, 41 consultas com angiologista e 149 aferição de pressão arterial.

“O Saúde Por Todo Canto surgiu com o objetivo de levar as especialidades que temos no município para mais perto da população, tirando o serviço ofertado regularmente no Centro de Especialidades e levando aos postos de saúde”, destaca a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A gestora da SEMS acrescenta que a nova estratégia do programa é resultado da reorganização do fluxo de marcações.

“Agora nós conseguimos visualizar a real demanda de cada unidade e com isso selecionamos os médicos especialistas certos para cada uma. Desta vez estivemos no PSF Vitória, no próximo mês será em outro posto e assim por diante, cada um atendido com suas necessidades específicas. E, dessa forma, estamos proporcionando mais saúde para a população de Penedo”, afirma Waninna Mendonça.

Texto Gabriela Flores/Fernando Vinícius

Fotos Gabriela Flores/Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves