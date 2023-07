Programa Saúde Por Todo Canto realizará mutirão de atendimentos especializados no PSF Vitória

O programa Saúde Por Todo Canto será realizada na próxima sexta-feira, 14. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) leva atendimento de várias especialidades para as comunidades de Penedo. Desta vez, vai acontecer no PSF Vitória, das 8h às 19h.

A ação também contará com serviços do Expresso Saúde, ofertando consultas com médicos e enfermeiros, educação em saúde na odontologia, realização de testes rápidos de Covid e ISTs, vacinação e as consultas previamente agendadas com angiologista, dermatologista, ginecologista e urologista.

Juntamente a isso, a médica do PSF, Dra. Luana Barreto, vai realizar busca ativa de pessoas hipertensas e diabéticas, além da citologia.

“Com toda a mudança do fluxo de marcações que fizemos desde janeiro, agora nós sabemos a realidade e necessidade de cada PSF. Com isso, vamos começar a fazer os mutirões levando as especialidades que cada PSF mais precisa, que é o Saúde Por Todo Cantos, que faz parte do Acelera Saúde”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Ainda de acordo com Waninna, o objetivo do programa é fazer com que os quatro médicos especialistas, que estarão presentes no PSF Vitória realizem os atendimentos para todos os usuários da unidade que estavam na lista de espera para zerar toda a demanda reprimidas.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as equipes estão trabalhando a todo vapor para entrar em contato com todos os usuários da unidade que precisam de consultas nessas especialidades.

Vale ressaltar, que as pessoas que estão na lista de espera e que ainda não foram contactadas, devem procurar a agente de saúde ou o posto para pegar a sua marcação para o atendimento no Saúde Por Todo Canto desta sexta-feira, 14.

Por Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo