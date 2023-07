projeto básico anuncia vagas, provas e cargos; CONFIRA!

O concurso CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte ) terá edital em breve. Contudo, os esclarecimentos sobre o certame foram divulgados no projeto básico.

Este funciona como um espelho do edital e traz informações precisas sobre o concurso.

Vagas concurso CAERN

Ao todo serão 33 vagas para os seguintes cargos:

técnico de controle ambiental: 6 vagas;

técnico de edificações: 6 vagas;

técnico de mecânica: 6 vagas;

técnico de instrumentação: 6 vagas;

engenheiro civil: 2 vagas;

engenheiro eletricista: 2 vagas;

engenheiro mecânico: 2 vagas;

engenheiro químico: 2 vagas;

advogado: 1 vaga.

Vale lembrar que além de vagas imediatas também serão ofertados cadastro reserva.

Distribuição das vagas

As oportunidades serão distribuídas levando em conta os seguintes municípios:

Região 1 – Litoral: Natal, Arês, Baia Formosa, Boa Saúde, Bom Jesus, Campo Redondo, Canguaretama, Coronel Ezequiel, Espírito Santo, Goianinha, Jaçanã, Japi, Jundiá, Lagoa de Dantas, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Lajes Pintadas, Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Pedro Velho e Santa Cruz.

Além de Santo Antônio, São Bento do Trairi, São José de Mipibu, São José do Campestre, Senador Elói de Souza, Senador Georgino Avelino, Serra Caiada, Serra de São Bento, Serrinha, Sítio Novo, Tangará, Tibau do Sul, Várzea, Vera Cruz, Vila Flor, Barcelona, Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, Ielmo Marinho, Jandaíra e Jardim de Angicos.

Assim como João Câmara, Lagoa de Velhos, Lajes, Macaíba, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, Poço Branco, Pureza, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Bento do Norte, São Miguel do Gostoso, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Tomé, Taipu e Touros.

Região 2 – Oeste: Apodi, Areia Branca, Baraúna, Campo Grande, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, Janduís, Messias Targino, Mossoró, Patu, Serra do Mel, Tibau, Triunfo Potiguar, Upanema, Água Nova, Almino Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Itaú e João Dias.



Como também José da Penha, Lucrécia, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins, Olho D’água do Borges, Paraná, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Umarizal, Venha-ver e Viçosa.

Outras cidades do concurso CAERN

Região 3 – Centro-Sul: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas.

Além de Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Angicos, Assú, Carnaubais, Fernando Pedroza, Guamaré, Ipanguaçu, Macau, Parau, Pedro Avelino, Pendências, Porto do Mangue, Santana do Matos e São Rafael.

Como serão as provas do concurso CAERN?

Além de fase objetiva, o concurso também será composto por prova discursiva para todos os cargos.

A aplicação será nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó, em dia único e dois turnos: um para cargos de nível técnico e outro para cargos de nível superior.

Vale lembrar que o candidato poderá realizar a prova em localidade diversa da qual está concorrendo à vaga, considerando que nem todas as cidades com previsão de preenchimento de vagas sediarão a aplicação dos exames.

Sobre a prova discursiva consistirá em uma questão sobre a especialidade escolhida. O certame ainda vai contar com prova de títulos para nível superior. O IDECAN foi a empresa organizadora selecionada para receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

A CAERN tem como finalidade a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Rio Grande do Norte.