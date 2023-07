projeto básico divulga cargos do novo edital

O concurso TJ RR ( Tribunal de Justiça de Roraima) pode ter edital divulgado em breve. Por meio do projeto básico, já sabe-se que as vagas serão para nível médio e superior.

O quantitativo de vagas ainda não foi divulgado, entretanto, as oportunidades serão para técnico e analista. Confira as taxas:

técnico – R$ 100

analista – R$ 150

Sobre as provas, para técnico será prova objetiva e redação, já para analista contará com prova objetiva e questões dissertativas.

Quando aconteceu o último concurso TJ RR?

O último concurso TJ RR teve a banca Cespe como empresa e aconteceu em 2012. Ao todo foram 22 vagas para os cargos de analista (especialidades), técnico e auxiliar administrativo divididas do seguinte modo:

Nível superior

Administrador – 2 vagas

Analista Processual – 5 vagas

Biblioteconomista – CR

Contador – 2 vagas

Nível médio

Agente de Proteção – 2 vagas

Técnico Judiciário – 10 vagas

Nível fundamental

Auxiliar Administrativo – 1 vaga

As provas do concurso TJ RR foram divididas entre conhecimentos básicos e específicos sendo prova objetiva para níveis fundamental e médio e prova objetiva e discursiva para superior. Sobre as questões aplicadas:



Você também pode gostar:

Cargos de nível superior – duração de 4:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (50 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (70 questões)

(P3) Prova Discursiva

Cargos de nível médio – duração de 3:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (50 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (70 questões)

Cargos de nível fundamental – duração de 3:30h:

(P1) Conhecimentos Básicos (40 questões)

(P2) Conhecimentos Específicos (60 questões)

Quanto aos salários, atualmente, os servidores do TJ RR recebem o salário inicial de R$ 4.132,82 para técnicos e R$ 8.265,50 para analistas.

Outro concurso TJ

O concurso TJ GO ( Tribunal de Justiça de Goiás) avançou mais uma etapa rumo ao edital. Além de escolher a banca, as fases do certame foram divulgadas.

A FGV foi a banca escolhida para comandar a seleção. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Fases concurso TJ GO

A banca anunciou que o concurso vai acontecer mediante estas fases:

provas objetivas, provas escritas; sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos

É importante pontuar que a banca não será responsável por todas as fases, isto é, a FGV ficará à frente das provas objetivas e escritas.

Já a terceira fase será realizada em colaboração com as equipes da banca e do tribunal, assim como a comissão examinadora do TJ GO encarregada de aplicar as provas da quarta fase, de caráter oral. Contudo, a prova de títulos também será de responsabilidade da banca.

O desembargador Carlos França, presidente do órgão, defendeu esta ação será uma forma de acelerar o andamento do concurso e pontuou: “Pela experiência que tivemos no 57º concurso para provimento de cargo de juiz substituto, embora realizado com todo êxito e competência pela Comissão de Seleção e Treinamento e Comissão Examinadora, percebemos que a concentração dos atos de organização e realização do certame naquelas Comissões acabava sobrecarregando e sacrificando seus componentes, os quais já atuam em diversas atividades jurisdicionais do Tribunal. Além disso, o modelo demandava a atuação administrativa do TJGO em uma série de contratações derivadas” Remuneração concurso TJ GO O salário inicial é de R$28.884,25. Como requisito, os interessados precisam ter bacharelado em Direito e, pelo menos, três anos de prática jurídica, além de idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais. O certame foi anunciado no início do ano e deixou claro que tanto o edital para magistrado quanto para servidores deverão ser liberados ainda este ano. O último edital aconteceu em 2021 e ofertou 52 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. A FCC foi a banca responsável. Concurso TJ GO para área de apoio Ao todo serão 15 vagaspara área de apoio. As oportunidades serão para analista judiciário nas seguintes especialidades: oficial de justiça : 12 vagas; e

: 12 vagas; e contador: três vagas. Ambas as vagas serão oportunidades imediatas e mais formação de cadastro. Para oficial de justiça, será preciso ter graduação em Direito. Já para contador, o candidato precisará ter nível superior na área. Veja aqui mais esclarecimentos

Outro edital TJ

O concurso TJ SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) anuncia edital de concurso público com 88 vagas para Oficial de Justiça com salários acima do R$8 mil.

As inscrições ficam abertas até o dia 8 de agosto de 2023, pelo site da Fundação Vunesp, banca organizadora, mediante pagamento de taxa de R$96.

Distribuição de vagas concurso TJ SP

São 88 vagas para Oficial divididas da seguinte forma:

1ª Região Administrativa Judiciária:

São Bernardo do Campo, Diadema: 1 vaga;

Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Caetano do Sul: 1 vaga;

Osasco, Barueri, Carapicuiba, Jandira, Santana de Parnaíba: 3 vagas;

Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Santa Isabel: 1 vaga;

Mogi Das Cruzes, Ferraz De Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano: 1 vaga; e

Itapecerica Da Serra, Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapevi, Taboão Da Serra, Vargem Grande Paulista: 1 vaga.

2ª Região Administrativa Judiciária:

Araçatuba, Bilac, Birigui, Buritama, Guararapes, Penápolis, Valparaíso: 1 vaga;

Lins, Cafelândia, Getulina, Promissão: 2 vagas;

Andradina, Ilha Solteira, Mirandópolis, Pereira Barreto: 2 vagas; e

Auriflama, Jales, Palmeira D’oeste, Santa Fé do Sul, Urânia: 1 vaga.

3ª Região Administrativa Judiciária:

Bauru, Agudos, Duartina, Lençóis Paulista, Pirajuí, Piratininga: 1 vaga;

Botucatu, Conchas, Itatinga, São Manuel: 1 vaga;

Avaré, Cerqueira Cesar, Fartura, Itaí, Paranapanema, Taquarituba: 3 vagas;

Chavantes, Ipauçu, Ourinhos, Pirajú, Santa Cruz do Rio Pardo: 1 vaga; e

Bariri, Barra Bonita, Dois Córregos, Jaú, Macatuba, Pederneiras: 2 vagas.

4ª Região Administrativa Judiciária:

Campinas, Cosmópolis, Paulínia, Valinhos, Vila Mimosa – Foro Regional (Campinas): 1 vaga;

Jundiaí, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco Da Rocha, Itatiba, Itupeva, Louveira, Várzea Paulista, Vinhedo: 4 vagas;

Bragança Paulista, Atibaia, Jarinu, Nazaré Paulista, Pinhalzinho, Piracaia: 1 vaga;

Mogi Mirim, Artur Nogueira, Conchal, Itapira, Moji Guaçu : 3 vagas;

Rio Claro, Brotas, Itirapina: 1 vaga;

Limeira, Araras, Cordeirópolis: 1 vaga;

Pirassununga, Leme, Porto Ferreira, Santa Rita Do Passa Quatro: 1 vaga;

Piracicaba, Capivari, Cerquilho, Laranjal Paulista, Monte Mor, Rio das Pedras, São Pedro, Tietê: 1 vaga;

São João da Boa Vista, Aguaí, Espírito Santo Do Pinhal, Vargem Grande do Sul: 1 vaga;

Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’oeste, Sumaré: 3 vagas; e

Amparo, Águas de Lindóia, Jaguaríuna, Pedreira, Serra Negra, Socorro: 1 vaga

Confira mais aqui