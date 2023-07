Projeto reconhece o termo “VIRA-LATA CARAMELO” como manifestação cultural imaterial do Brasil

A expressão “vira-lata caramelo” é um termo carinhoso usado pelos brasileiros para se referir aos cães de rua mestiços com pelagem de cor caramelo. Eles são uma parte intrínseca da cultura brasileira e representam muito mais do que apenas um tipo de cachorro. Na verdade, esses cães são símbolos de lealdade, amor e respeito aos animais. O vira-lata caramelo é um símbolo cultural significativo no Brasil e agora, um projeto de lei está buscando reconhecer oficialmente este status.

A Origem da Proposta

Recentemente, o Projeto de Lei 1897/23, de autoria do deputado Felipe Becari (União-SP), propôs o reconhecimento da expressão “vira-lata caramelo” como uma manifestação cultural imaterial do Brasil. Esta proposta está atualmente em análise na Câmara dos Deputados. Este projeto busca reconhecer a expressão “vira-lata caramelo” como uma manifestação cultural imaterial do Brasil.

O Significado do Vira-lata Caramelo

Felipe Becari argumenta que os vira-latas caramelo são um símbolo da cultura brasileira e estão presentes em diversos aspectos da sociedade. Eles têm um lugar especial na cultura popular do país, desde a música até a literatura. Além disso, os vira-latas caramelo também são uma presença constante em filmes, novelas e séries brasileiras.

Para Becari, os vira-latas caramelo não são apenas um tipo de cachorro. Eles são uma parte integral da cultura brasileira, representando valores como lealdade, amor e respeito pelos animais. Além disso, eles são uma demonstração viva da diversidade, que é uma das maiores riquezas do Brasil.

O Vira-lata Caramelo na Cultura Brasileira

“O vira-lata caramelo é um símbolo da cultura brasileira e está presente em diversos aspectos da sociedade. Desde a música até a literatura, esses cães têm um lugar especial na cultura popular do País. Além disso, os vira-latas caramelo também são presença constante em filmes, novelas e séries brasileiras”, disse Becari.



Você também pode gostar:

Definição de Patrimônio Imaterial

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) define patrimônio imaterial como práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Estes são reconhecidos pelas comunidades, grupos e, em alguns casos, indivíduos como parte integrante de seu patrimônio cultural.

O vira-lata caramelo, portanto, se encaixa perfeitamente nessa definição, sendo um elemento importante na cultura e identidade brasileira.

Tramitação do Projeto

Atualmente, o projeto de lei está em análise na Câmara dos Deputados. Ele tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Cultura; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Importância do Reconhecimento

O reconhecimento oficial do vira-lata caramelo como uma manifestação cultural imaterial do Brasil seria um marco importante. Isso não apenas valorizaria a raça, mas também reforçaria a importância da diversidade, da inclusão na sociedade brasileira e a riqueza cultural do Brasil. É uma forma de mostrar que todos os animais, independentemente de sua raça ou origem, têm um valor inestimável e merecem ser respeitados e amados.

O impacto de tal reconhecimento seria sentido em várias áreas da sociedade brasileira. Desde a literatura até a música, passando pelo cinema e pela televisão, os vira-latas caramelo têm desempenhado um papel importante na formação da identidade cultural do Brasil.

Próximos Passos

Agora, o projeto de lei aguarda análise pelas comissões pertinentes. Se aprovado, o vira-lata caramelo será oficialmente reconhecido como uma manifestação cultural imaterial do Brasil.

A história do vira-lata caramelo é um lembrete de que a diversidade é uma parte essencial do patrimônio cultural de um país. Ao reconhecer oficialmente o vira-lata caramelo como um símbolo cultural, o Brasil estaria reafirmando seu compromisso com a inclusão e o respeito pela diversidade.