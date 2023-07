Promoção para acumular ainda mais milhas!

O Programa Smiles é uma das maiores e mais populares opções de programa de fidelidade do Brasil. Com ele, os usuários podem acumular milhas e trocá-las por diversos benefícios, como passagens aéreas, produtos e serviços. Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o Programa Smiles, desde como acumular milhas até as vantagens de se tornar um membro.

O que são as milhas Smiles?

As milhas Smiles são a moeda do Programa Smiles. Elas funcionam como pontos que podem ser acumulados pelos usuários e trocados por diversos benefícios. Cada vez que você voa com uma companhia aérea parceira, faz compras em estabelecimentos parceiros ou utiliza serviços de parceiros do programa, você acumula milhas em sua conta.

Como acumular milhas Smiles?

Existem diversas formas de acumular milhas Smiles. A principal forma é voando com companhias aéreas parceiras do programa. A cada voo realizado, você acumula milhas de acordo com a distância percorrida e a tarifa do seu bilhete.

Além disso, você também pode acumular milhas ao utilizar serviços de parceiros do programa, como hotéis, locadoras de carros, restaurantes e lojas online. Basta informar o seu número Smiles no momento da reserva ou compra para garantir o acúmulo das milhas.

Outra forma de acumular milhas é por meio dos cartões de crédito co-branded do Programa Smiles. Esses cartões são oferecidos por instituições financeiras parceiras e permitem que você acumule milhas em todas as suas compras. Alguns cartões ainda oferecem bônus de milhas na aquisição e ao atingir determinados gastos.

Vantagens de se tornar um membro Smiles

Ao se tornar um membro do Programa Smiles, você tem acesso a uma série de vantagens exclusivas. Além de acumular milhas e trocá-las por benefícios, você também pode aproveitar promoções especiais, como a que está sendo oferecida em parceria com o Santander.

A promoção exclusiva para os cartões GOL Smiles Santander oferece a oportunidade de ganhar até 40 mil milhas ao solicitar um cartão. Essa é uma ótima oportunidade para acumular milhas e aproveitar ainda mais os benefícios do programa.

Cartões GOL Smiles elegíveis

No âmbito da promoção mencionada, existem alguns cartões GOL Smiles elegíveis. Veja abaixo quais são eles e suas especificações:

Cartão GOL Smiles Visa Infinite Santander



O cartão GOL Smiles Visa Infinite Santander é uma excelente opção para quem busca acumular milhas de forma mais rápida. Ao solicitar o cartão, você recebe 20 mil milhas como bônus. Além disso, caso sua fatura atinja R$6000 até o dia 31 de agosto de 2023, você pode ganhar mais 20 mil milhas extras.

Esse cartão possui uma série de benefícios, como acesso gratuito a salas VIP em aeroportos, embarque e check-in preferencial, entre outros. A renda mínima exigida para solicitar o cartão é de R$ 20.000,00.

Cartão GOL Smiles Platinum Santander

Outra opção elegível para a promoção é o cartão GOL Smiles Platinum Santander. Ao solicitar o cartão, você recebe 15 mil milhas como bônus. Caso sua fatura atinja R$2500 até o dia 31 de agosto de 2023, você pode ganhar mais 10 mil milhas extras.

Esse cartão também oferece benefícios como parcelamento em até 12 vezes sem juros em passagens GOL, embarque e check-in preferencial, entre outros. A renda mínima exigida para solicitar o cartão é de R$ 7.000,00.

Comparativo entre os cartões GOL Smiles

Para facilitar a escolha do cartão que melhor se adequa às suas necessidades, vamos fazer um comparativo entre os cartões GOL Smiles Visa Infinite Santander e GOL Smiles Platinum Santander:

Cartão Anuidade Limite de crédito Benefícios GOL Smiles Visa Infinite Santander 4x R$ 283,50 Personalizado – Maior concessão de milhas Smiles

– Ganhe 15.000 milhas Smiles na aquisição

– Parcelamento em até 12x sem juros em passagens GOL

– Embarque e check-in preferencial GOL

– Benefícios Visa Infinite GOL Smiles Platinum Santander 4x R$ 137,25 Personalizado – Ganhar a partir de 2,3 milhas Smiles por dólar gasto

– Ganhe até 15.000 milhas Smiles na aquisição

– Parcelamento em até 12x sem juros em passagens GOL

– Benefícios Platinum

– Embarque e check-in preferencial GOL

Ademais, o Programa Smiles oferece aos seus membros a oportunidade de acumular milhas e trocá-las por diversos benefícios. Com os cartões GOL Smiles Santander, é possível acumular ainda mais milhas e aproveitar vantagens exclusivas. Se você busca uma forma de viajar mais, acumular milhas e aproveitar benefícios exclusivos, não deixe de conhecer e aproveitar essa promoção exclusiva!

Lembre-se de sempre verificar as condições de cada cartão e analisar qual se adequa melhor às suas necessidades e perfil de consumo. Aproveite essa oportunidade para acumular milhas e desfrutar de todos os benefícios oferecidos pelo Programa Smiles.