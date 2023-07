Proprietário do Millwall FC, John Berylson, morre aos 70 anos após acidente de carro

John Berylsonproprietário e presidente do time da Liga Inglesa de Futebol (EFL) Millwall FC, morreu tragicamente em um acidente de carro em Massachusetts na manhã de terça-feira.

Ele tinha 70 anos.

Berylson estava dirigindo seu Range Rover 2019 por volta das 8h quando a polícia disse que ele perdeu o controle do veículo, que capotou e acabou batendo em uma árvore. Apesar das melhores tentativas dos socorristas, John sucumbiu aos ferimentos.

“A morte repentina e trágica de John sem dúvida afetará todos aqueles que tiveram a sorte de conhecê-lo”, disse o Millwall Football Club em um comunicado.

“Ele era um homem verdadeiramente grande, incrivelmente dedicado à sua família e uma pessoa de notável generosidade, calor e bondade. Ele viveu uma vida histórica, cheia de cor e alegria, e era infinitamente atencioso com os outros com um desejo infinito para compartilhar seu imenso conhecimento e experiências para ajudar as pessoas.”

“John se divertiu com o status e a mentalidade de azarão do clube”, continuou o comunicado. “Ele se relacionava fortemente com esses valores e identidade e adorava os torcedores do Millwall. Ele era extremamente leal a toda a sua equipe, e tanto eles quanto a base de fãs sentirão sua falta além da medida.”

O Millwall – que acabou de começar o treinamento de pré-temporada na Espanha – homenageou Berylson durante o treino na quarta-feira.

Descanse em paz o proprietário do Millwall FC, John Berylson, que morreu esta manhã em um trágico acidente. Um dono fantástico que tanto fez pelo clube, uma lenda do Millwall. 💙pic.twitter.com/kcpWRTFC7o — Dias fora do futebol (@FBAwayDays) 4 de julho de 2023

@FBAwayDays

Berylson, que se envolveu pela primeira vez com Millwall em 2006, estava muito envolvido com filantropia… administrando a Fundação Amy Smith e John G. Berylson. Ele também foi curador da Smith Family Foundation, que concede doações de aproximadamente US$ 15 milhões por ano, de acordo com seu site.

João deixa a esposa, Amye três filhos, Jennifer, Jamesdar Elizabeth.