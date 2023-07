Provas em Agosto! Inscrições ABERTAS para ESTE GRUPO

O ENCCEJA, ou Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Este exame é destinado para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade adequada e desejam obter a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio.

O ENCCEJA é um exame que avalia as competências e habilidades básicas que devem se desenvolver ao longo da educação básica. Ele se divide em duas categorias: ensino fundamental e ensino médio. Para obter a certificação em qualquer uma dessas categorias, o candidato deve atingir a pontuação mínima em todas as provas.

ENCCEJA 2023

O ENCCEJA 2023 vai acontecer no dia 27 de agosto. As inscrições já estão abertas e os interessados poderão se inscrever até o dia 4 de agosto. Os candidatos que desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio devem atingir pelo menos 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas, além de uma pontuação igual ou superior a 5 pontos na redação. 30 questões de múltipla escolha compõem a prova objetiva .

As provas do ENCCEJA são divididas de acordo com o nível de ensino. Para o ensino fundamental, as provas são compostas por questões relacionadas a:

Ciências Naturais

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira

Redação

História

Geografia

Educação Física

Para o ensino médio, as provas são compostas por questões relacionadas a:

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Matemática e suas Tecnologias

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Redação

Exame para Pessoas Privadas de Liberdade



Além do exame regular, o ENCCEJA também oferece uma versão do exame para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). Este exame é destinado para aqueles que estão em instituições prisionais ou socioeducativas e desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio.

As inscrições para o ENCCEJA PPL 2023 também estão abertas e os interessados podem se inscrever até o dia 4 de agosto. A aplicação das provas vão ocorrer nos dias 17 e 18 de outubro.

Calendário do ENCCEJA 2023

O calendário do ENCCEJA 2023 é o seguinte:

Cartão do Local de Prova : os candidatos poderão acessar o cartão com o local de prova a partir do dia 7 de agosto.

Provas : irão realizar no dia 27 de agosto.

Divulgação das respostas corretas : o gabarito oficial terá divulgação no dia 11 de setembro.

Resultados: a divulgação dos resultados está prevista para o dia 22 de dezembro.

Preparação para o ENCCEJA

Com menos de um mês para a prova, é essencial que os candidatos se preparem da melhor maneira possível. Aqui estão algumas dicas de como se preparar para o ENCCEJA:

O edital do ENCCEJA contém todas as informações importantes sobre o exame. É fundamental ler de forma atenta para conhecer as datas, horários, conteúdos que irão se abordar, documentos necessários e procedimentos para a inscrição.

Mesmo com pouco tempo até a prova, é importante organizar o tempo de estudo. Uma sugestão é priorizar os temas que você tem mais dificuldade e dedicar mais tempo a eles.

Utilizar materiais de estudo de qualidade, como livros, apostilas e recursos online, para revisar os conteúdos que vão se abordar no exame.

Faça simulados e resolva provas de edições anteriores do ENCCEJA. Isso ajudará a se familiarizar com o formato da prova, o estilo das questões e a gerenciar o tempo durante o exame.

Se surgirem dúvidas durante os estudos, não hesite em procurar ajuda. Professores, colegas de estudo e plataformas online podem ser ótimos recursos para esclarecer dúvidas.

Além dos estudos, também é importante cuidar da saúde física e mental. Certifique-se de dormir bem, se alimentar corretamente e fazer pausas durante os estudos.

Verifique se todos os documentos necessários para a realização da prova estão em ordem. A falta de documentos pode causar problemas no dia da prova.

Quando o cartão de confirmação estiver disponível, verifique o local, a data e o horário exatos da prova para evitar atrasos no dia do exame.

O ENCCEJA é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio. Com preparação adequada e dedicação, as chances de sucesso no exame são grandes. Não perca essa oportunidade e comece a se preparar para o ENCCEJA 2023 agora mesmo!