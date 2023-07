PSG deixa Kylian Mbappé fora de turnê no Japão: fim de semana decisivo para o Real Madrid

EUt tomou PSG apenas um único tweet para obter todos Real Madrid fãs animados com a possível chegada de Kylian Mbappé. Nos últimos dias, houve muita especulação sobre a decisão final do jogador de ficar em Paris ou finalmente jogar em A Liga. Conforme exigido, Kylian Mbappé voltou aos treinos do PSG na semana passada e foi flagrado vestindo o traje da equipe enquanto treinava ao lado de seu irmão. Ambos Kylian e Ethan Mbappé pareciam felizes em treinar juntos enquanto a lista para a turnê de pré-temporada no Japão estava sendo decidida. Na sexta-feira, o PSG fez uma declaração maciça simplesmente postando a lista em seu site oficial. Não há nenhum sinal de Kylian Mbappéque ainda está decidindo seu futuro no clube.

Kylian Mbappé está oficialmente à venda?

O plano do PSG era bastante simples quando Kylian Mbappé voltou de férias. Eles foram instruídos a convencer o jogador a ficar com alguma oferta ultrajante ou colocá-lo oficialmente à venda, excluindo-o desta turnê. A escada aconteceu e todos os torcedores do Real Madrid estão sentindo a chegada do atacante francês mais perto do que nunca. O jornalista Fabrizio Romano confirmou que o PSG está considerando oficialmente a venda de Kylian Mbappé, mas não especificou se o venderá ao Real Madrid ou a qualquer outro pretendente em potencial. As únicas outras opções que podem impedir Kylian Mbappé de jogar no Real Madrid são algumas equipes da Premier League.

Este é o último gol de Kylian Mbappé pelo PSG?Twitter

Pablo Polo, da MARCA, informou que na semana passada iria ganhar força em termos do futuro de Kylian Mbappé e esta lista é a manifestação exata disso. Nesta sexta-feira, também houve relatos de um caso não confirmado Oferta de 10 anos por US$ 1 bilhão que Kylian Mbappé deve ter rejeitado. De acordo com Pólo ele mesmo, o clube francês considera Kylian Mbappé já decidiu deixar o clube de graça em 2024 e considera isso a maior forma de traição possível. Aperte o cinto para um fim de semana dramático e uma frente aberta entre Mbappé e PSG.