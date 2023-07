publicado edital com mais de 1.000 vagas

Saiu o edital para o concurso da Polícia Penal de São Paulo. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 14 de julho.

As inscrições terão inicio no dia 19 de julho, diretamente pelo site da banca responsável pela organização do concurso, a Fundação Getúlio Vargas.

O certame oferece vagas para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário.

Vagas e salários Polícia Penal – SP

O concurso público para Polícia Penal de São Paulo oferece, ao todo, 1.100 vagas para contratação imediata para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário.

Desse total de vagas, 997 são destinadas para ampla concorrência e outras 53 são reservadas para candidatos com deficiência.

Vale citar ainda que o edital oferece vagas tanto para o sexo feminino, quanto masculino. Portanto, do total de vagas ofertadas, 1.050 são para homens e apenas 50 para mulheres.

Quem pode se candidatar?



Você também pode gostar:

As vagas para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário são destinadas a candidatos com grau de formação em nível médio.

Fora isso, o candidato também deve comprovar:

Ter, no mínimo, 18 anos e, no máximo, 74 anos;

Ser brasileiro;

Estar em dia com a justiça eleitoral e militar (para candidatos do sexo masculino);

Não registrar antecedentes criminais.

Qual o salário da Polícia Penal SP?

A remuneração prevista para o cargo é de R$ 3.515,72 iniciais, com jornada de trabalho em esquema de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso.

Como fazer a inscrição?

Os interessados em participar do concurso para Polícia Penal de São Paulo devem realizar a inscrição entre os dias 19 de julho a 18 de agosto de 2023 diretamente no site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,37.

Os interessados em solicitar isenção da taxa devem preencher o requerimento entre os dias 19 e 25 de julho, pelo site da banca.

Tem direito a isenção total da taxa os candidatos doadores de sangue. Já candidatos que estão desempregados, estudantes ou aqueles que recebem renda inferior a dois salários mínimos podem solicitar a isenção de 50% do valor total.

O que faz um Agente de Segurança Penitenciário?

Veja a seguir as principais atribuições do cargo:

Desempenhar atividades de vigilância, manutenção da ordem, segurança e disciplina, bem como promover e acompanhar a movimentação dos presos em Estabelecimentos do Sistema Prisional do Estado de São Paulo;

Registrar a inclusão, movimentação e exclusão de presos;

Orientar os presos recém-chegados, informando-lhes quanto ao uso das celas e demais dependências, uniformes e outros utensílios, bem como em relação aos procedimentos, normas e regulamentos do Estabelecimento e do Sistema Prisional;

Recolher os presos, escoltando-os até as celas/alas/ alojamentos;

Realizar a chamada dos presos para constatar possíveis faltas e providenciar as comunicações e medidas que se fizerem necessárias;

Providenciar a abertura e fechamento das portas das celas/alas/alojamentos, utilizando-se de chaves de segurança e/ou procedimentos de automação, visando liberar os presos para o cumprimento de atividades autorizadas, atendimentos internos/externos ou por determinação superior;

Vigiar e acompanhar os presos em todas as dependências do Estabelecimento Penal tais como celas, no desempenho de atividades laborais, educacionais, físicas, recreativas e religiosas, durante os períodos de refeições, assim como em todos os atendimentos requisitados, observando atentamente seus comportamentos a fim de evitar quaisquer atos subversivos à ordem e disciplina, em especial rebeliões, agressões físicas e verbais, tentativas de fugas e outras infrações disciplinares;

Examinar as permissões para entrada e saída de pessoas no Estabelecimento Penal, observando, rigorosamente, os critérios adotados para confirmação de identidade das mesmas;

Efetuar revistas pessoais nos visitantes dos presos e demais pessoas que adentrarem ao Estabelecimento Penal, bem como nos objetos e pertences, com o objetivo de impedir a entrada de itens proibidos ou suspeitos;

Registrar a entrada e saída de veículos, procedendo minuciosa revista nestes, visando impedir a transgressão das normas fixadas pelo Estabelecimento Penal;

Realizar revistas nas dependências dos Estabelecimentos Penais para fiscalização e apreensão de objetos proibidos pelo regulamento interno;

Tomar providências quando do surgimento de desafetos entre presos, procedendo as comunicações pertinentes e recolhendo-os a locais apropriados, conforme o caso;

Comunicar de imediato eventuais casos de incêndio, desordem, tentativa de fuga, evasão e quaisquer ocorrências que caracterizem infração disciplinar ou irregularidade, frente às normas do Estabelecimento e do Sistema Prisional;

Observar a movimentação de presos em Estabelecimentos do Sistema Prisional;

Realizar outras atividades correlatas;

Responsabilidades com todos os materiais e equipamentos, pertencentes ao Estado ou não, tais como: mobiliários, chaves e equipamentos de segurança, utensílios distribuídos aos presos, pertences recolhidos por ocasião da sua inclusão no Estabelecimento Penal, e, ainda, zelando pelos itens pertencentes a visitantes e terceiros;

Responsabilidade com registros de entrada e saída de todos os veículos e de todas as pessoas no Estabelecimento Penal, com a inclusão, movimentação e exclusão dos presos, com a solicitação e permissão para realização de atendimentos jurídicos, médicos, psicológicos, sociais, etc., além das ocorrências relacionadas às rotinas de trabalho e infrações disciplinares.

Etapas concurso Polícia Penal SP

O concurso para Polícia Penal de São Paulo contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova de condicionamento físico;

Prova de aptidão psicológica;

Comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 01 de outubro de 2023. Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada questão, sendo: 20 de Língua Portuguesa, 15 de Matemática e 15 de Conhecimentos Gerais.

Clique aqui para ler o edital completo do concurso para Polícia Penal de São Paulo e obter maiores informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do certame.