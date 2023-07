Público se diverte com segurança no Arroche o Nó 2023

Sem acontecer há mais de uma década, o retorno da realização dos festejos juninos pela Prefeitura de Penedo é mais uma iniciativa certeira da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

Além de respeitar a vontade do povo e gerar emprego e renda, o Arroche o Nó acontece de forma tranquila.

Com presença da Polícia Militar e de equipe de empresa privada, o público se diverte com segurança, sem registro de ocorrência grave de violência no evento que tem sua noite de encerramento neste sábado, 30.

Além do pessoal que está na ativa do início ao fim de cada data do Arroche o Nó – inclusive bombeiro civil e servidores da Secretaria Municipal de Saúde -, a Prefeitura de Penedo instalou câmeras de vídeo que cobrem todo o espaço da festa.

Por tudo isso, a festa é só alegria, com o público agitando as apresentações dos artistas locais e das grandes atrações do evento que já é o maior festejo junino da história do Baixo São Francisco alagoano.

Quem ainda não foi, tem a oportunidade de se divertir logo mais à noite com os shows de Roberto dos 8 Baixos, Juh a Imperadora, Sabrina Lôbo, Geraldo Cardoso e Natália Martins.

Fotos Kamylla Feitosa