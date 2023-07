PUC-Campinas divulga cronograma do Vestibular 2024; veja principais datas

A Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) já definiu o cronograma do Vestibular 2024, que visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo do próximo ano.

De acordo com o cronograma divulgado pela PUC-Campinas, o período de inscrição será aberto no dia 7 de agosto de 2023. Os interessados terão até o dia 29 de outubro para realizar as inscrições.

Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual, por meio do site da PUC-Campinas. Portanto, os interessados deverão acessar a página do vestibular no período mencionado e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Através do Vestibular 2024 a universidade ofertará oportunidades para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas. Então, no momento da inscrição, além das informações pessoais, os estudantes deverão informar a opção de curso desejada.

Vestibular PUC-Campinas 2024

Para a classificação dos candidatos, a universidade realizará a aplicação de provas em uma única etapa. Conforme o cronograma publicado, a aplicação das provas está marcada para os dias 10 e 11 de novembro. Geralmente, os locais de aplicação das provas são em Campinas e São Paulo (capital).

Para os candidatos ao curso de Medicina, a aplicação será no dia 10 de novembro (sexta-feira), no período das 13h às 18h (horário de Brasília). Os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo também passarão pela avaliação em 10 de novembro (sexta-feira), das 13h às 18h.

A PUC-Campinas aplicará uma prova geral para os candidatos aos Demais Cursos no dia 11 de novembro (sábado), das 13h às 17h. As avaliações contarão com questões objetivas de múltipla escolha sobre os componentes curriculares do Ensino Médio (Biologia, Química, Matemática e Raciocínio Lógico, Física, História, Geografia, Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Língua Inglesa).

Além disso, a universidade aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa. Tradicionalmente, a prova de redação solicita a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade. Os candidatos devem demonstrar ter domínio da norma padrão da língua e conhecimento sobre a estrutura textual e tema propostos.



A composição das provas para os candidatos aos cursos de Medicina e de Arquitetura e Urbanismo varia de acordo com a área. Portanto, as avaliações serão diferentes da prova geral.

Oferta de vagas

A PUC-Campinas ainda não divulgou o número de vagas que ofertará para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Contudo, estima-se que a oferta seja de mais de 2 mil vagas para diversos cursos de graduação, ministrados de forma presencial, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

Tradicionalmente, a PUC-Campinas oferta vagas para os seguintes cursos: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; Direito; Educação Física; Enfermagem; Sistemas de Informação; Engenharia Civil; Turismo; Engenharia de Produção; Farmácia; Relações Públicas; Filosofia; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Nutrição; Relações Internacionais; Odontologia; Psicologia; e Química.

A universidade também não divulgou as demais datas do Vestibular 2024, como a data de divulgação do ensalamento e do resultado final. O valor da taxa de inscrição também não foi informado. Portanto, os candidatos devem aguardar a publicação do edital de abertura com essas informações.

Outras formas de ingresso

Além do Vestibular tradicional, com a aplicação de provas, a PUC-Campinas conta com outras modalidades de ingresso nos seus cursos de graduação. Desse modo, os candidatos podem concorrer às vagas usando as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A PUC-Campinas também adere ao programa do MEC para financiamento estudantil: Fundo de Financiamento Estudantil. Nesse caso, a classificação também usa as notas do Enem e considera critérios de renda.

Acesse o site da PUC Campinas para mais informações.

