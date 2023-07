PUC-Campinas divulga resultado do Vestibular de Inverno 2023 

A PUC-Campinas, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é uma instituição de nível superior privada com sede na cidade de Campinas, interior de São Paulo.

A instituição oferece diversas opções de cursos e oportunidades para os seus estudantes, atraindo candidatos de todas as partes do Brasil.

As provas do Vestibular de Inverno 2023 da PUC-Campinas foram aplicadas no dia 25 de junho. Nesta quarta-feira, dia 05 de julho, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Dessa maneira, para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Inverno da PUC-Campinas. Vamos conferir!

Resultado do Vestibular de Inverno 2023 já está disponível

Conforme previsto pelo calendário do processo seletivo, o resultado final do Vestibular de Inverno 2023 foi divulgado pela PUC-Campinas nesta quarta-feira, dia 05 de julho.

Todos os candidatos já podem acessar a lista de candidatos convocados para matrícula por curso e também a lista geral de classificação de acordo com o curso escolhido.

Os participantes do vestibular também podem consultar o próprio desempenho no processo seletivo através do resultado individual. Para acessá-lo, basta clicar em “resultado individual” e entrar no site da PUC-Campinas com email e senha cadastrados no momento da inscrição.

Além disso, é válido destacar também que a PUC-Campinas divulgou o gabarito da prova geral para os candidatos ao curso de Direito, o gabarito da prova do curso de Arquitetura e Urbanismo e, por fim, o gabarito geral para os candidatos aos demais cursos.



Os participantes também podem acessar o caderno questões de todas as provas aplicadas pela PUC-Campinas nesta edição do processo seletivo. Não é necessário realizar login para acessar os documentos relativos às provas e aos gabaritos.

Vestibular de Inverno 2023: próximos passos

Os candidatos aprovados no Vestibular de Inverno 2023 da PUC-Campinas deverão realizar a própria matrícula até esta sexta-feira, dia 07 de julho. Conforme as informações divulgada, os participantes convocados que não realizarem a matrícula no prazo estabelecido pelo edital perderão a vaga.

A universidade divulgou os procedimentos de matrícula no portal do resultado individual de cada participante. Porém, os candidatos também podem consultar mais informações sobre os requisitos para matrícula no edital “procedimentos de matrícula”, divulgado no site do vestibular da PUC-Campinas.

Para os candidatos que não foram aprovados na primeira chamada, a PUC-Campinas já divulgou também a lista de espera por curso. A primeira chamada da lista de espera será liberada no dia 10 de julho e todos os participantes aprovados em segunda chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 10 e 12 de julho de 2023.

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Inverno, a PUC-Campinas está oferecendo 1.869 vagas para cursos de graduação nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e ciências biológicas ministrados pela instituição.

Dentre os cursos disponíveis no Vestibular de Inverno 2023, podemos mencionar:

Administração;

Arquitetura e Urbanismo;

Biomedicina;

Direito;

Educação Física;

Enfermagem;

Engenharia Civil;

Turismo;

Engenharia de Produção;

Farmácia;

Relações Públicas;

Filosofia;

Geografia;

História;

Jornalismo;

Letras;

Matemática;

Nutrição;

Relações Internacionais;

Odontologia.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Inverno PUC-Campinas 2023: como foram as provas?

O edital do Vestibular de Inverno da PUC-Campinas previa a realização de uma prova presencial na sede principal da instituição em Campinas, São Paulo.

A prova aconteceu de forma presencial no dia 25 de junho, das 13h às 17h. O exame foi composto por uma redação em e também por 40 questões de múltipla escolha (objetivas).

Além disso, os candidatos ao curso de Arquitetura e Urbanismo fizeram uma prova específica (além da prova geral) também no dia 25 de junho. A prova específica foi composta por uma questão prática de Habilidade em Linguagem Arquitetônica.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas no Manual do Candidato do Vestibular de Inverno 2023.