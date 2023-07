PUC-SP publica resultado do Vestibular de Inverno 2023

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) já liberou o resultado final do Vestibular de Inverno 2023, que visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Os participantes já podem conferir as listas de aprovados através do site da universidade.

Além de divulgar a classificação geral, a PUC-SP liberou também as listas de aprovados em 1ª chamada. A divulgação foi feita por por modalidade (notas do Enem ou prova on-line), por ordem alfabética e também por curso. Desse modo, o candidato pode escolher como consultar o resultado.

Matrículas

A PUC-SP publicou também as orientações e datas para as matrículas dos aprovados em 1ª chamada. De acordo com o cronograma, os convocados devem realizar os procedimentos para o registro acadêmico nestas terça e quarta-feira, dias 4 e 5 de julho.

O procedimento de matrícula contará com duas etapas. A 1ª etapa da matrícula consiste na atualização do cadastro do candidato e no envio da documentação através do sistema eletrônico da instituição.

A universidade exige os seguintes documentos: Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, RG, CPF, comprovante de residência, foto 3×4, e certificado de Vacinação (COVID-19). No caso de menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal pelo candidato.

De acordo com as orientações da PUC-SP, os documentos deverão estar exclusivamente em formato PDF. Há exceção apenas para a foto 3X4, cujo formato aceito será .jpeg ou .jpg.

A 2ª etapa é feita após o envio desses documentos e é de responsabilidade da PUC-SP, que analisa a documentação. Caso seja necessário, a universidade entrará em contato com o estudante para envio ou reenvio de algum documento.



Como foi o Vestibular de Inverno?

O Vestibular de Inverno da PUC-SP contou com duas modalidades de seleção: Provas On-line e aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos puderam escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

Aqueles que optaram pela seleção via provas fizeram a avaliação no dia 18 de junho, com início às 9h30 (horário oficial de Brasília), de forma totalmente virtual. Conforme indicado no edital, a PUC-SP aplicou provas objetivas sobre componentes curriculares do Ensino Médio e uma prova de Redação.

Desse modo, os candidatos responderam provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Seleção via Enem

Os candidatos que optaram pela seleção via notas do Enem puderam se inscrever até o dia 21 de junho. Puderam participar dessa seleção apenas os estudantes que fizeram uma das edição do Enem realizadas entre 2017 e 2022, edições aceitas pela PUC-SP para fins de classificação.

Para participar dessa modalidade, foi pré-requisito ter obtido a média mínima igual ou superior a 450 pontos em todas as provas. De acordo com o edital, para definir a média final, a PUC-SP considerou as notas da prova de redação e também das provas de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Vestibular de Inverno

Esse processo seletivo da PUC-SP visa o ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo deste ano. Conforme indicado no Manual do Candidato, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Design, Relações Internacionais, Direito, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Administração, Ciências Econômicas e Jornalismo.

Segundo avaliação do Ministério da Educação (MEC), a PUC-SP é a instituição privada melhor avaliada em todo o estado de São Paulo, com a oferta de mais de 30 cursos de graduação.

Acesse o site da universidade para mais informações.