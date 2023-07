PUCPR ABRE VAGAS para diversas áreas de atuação

A PUCPR, uma instituição de ensino superior privada e católica brasileira, está contratando novos funcionários para compor o seu quadro. Isto é, se você está em busca de um novo emprego no mercado, vale a pena analisar a lista abaixo:

Analista Financeiro Jr – Vaga Afirmativa Pessoas Pretas e Pardas – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Exclusiva para PCD e/ou Reabilitados do INSS – Curitiba – PR;

Assistente de Atendimento I – Para Pessoas Pretas e Pardas – Curitiba – PR – Efetivo;

Coordenador (a) de Educação Continuada – Grupo Marista – Curitiba – PR – Efetivo;

Especialista em Projetos de Pesquisa e Inovação – Vaga Afirmativa Pessoas Pretas e Pardas – Curitiba – PR;

Professor Adjunto de Ginecologia e Obstetrícia PUCPR – Curitiba – PR – Efetivo.

Mais sobre a PUCPR

Sobre a PUCPR, podemos frisar que a instituição faz parte do Grupo Marista, que conta com unidades administrativas em aproximadamente 80 países. Como Grupo Marista, faz parte da Província Marista Brasil Centro-Sul (PMBCS), que engloba as unidades localizadas no Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e na cidade de Goiânia.

Ao todo, são mais de 7 mil colaboradores, com atuação distribuída pelas suas marcas: Centro de Defesa da Infância, Hospital Marcelino Champagnat, Hospital Universitário Cajuru, FTD Educação, PUCPR, Escola Champagnat, Marista Escolas Sociais e Colégios Maristas. Diferentes frentes de atuação com o mesmo propósito.

Por fim, já recebeu, quatro vezes, a certificação Top Employer, que reconhece organizações nacionais e multinacionais com as melhores políticas de RH no país. E foi a primeira instituição de educação a obter este reconhecimento no Brasil e na América Latina.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da PUCPR já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!