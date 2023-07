Qexpert ABRE VAGAS presenciais e REMOTAS; Veja!

A Qexpert, empresa que é uma das maiores especialistas em Business Intelligence, Big Data e Inteligência Artificial do Brasil, está com vagas de emprego disponíveis no Sul e no Sudeste. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são as vagas abertas:

Analista de Faturamento Bilíngue – Júnior – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Marketing (Google ADS) – Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Cientista de Dados – Curitiba – PR e Remoto;

Banco de Talentos Inteligência Artificial – Curitiba – PR e Remoto – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Dados – DataOps – Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Dados – São Paulo – SP e Remoto – Estágio;

Estágio em SEO (POA) – Porto Alegre – RS – Estágio.

Mais sobre a Qexpert

Sobre a Qexpert, é importante frisar que a sua sede fica em Curitiba, no Paraná, mas trabalha remoto de qualquer lugar do país ou do mundo. Nasceu em 2018 com o objetivo de otimizar os processos internos, melhorar a produtividade e reduzir os custos, priorizando sempre as melhores decisões estratégicas para a sua empresa, trazendo a melhor qualidade, com cooperação, liderança e parceria.

Além disso, a Qexpert conta com parceiros especialistas como, Google Cloud, Software One, SAP, Microsoft, FIAP, Nvidia e AWS, onde oferece uma qualificação contínua para os colaboradores através de cursos, materiais e ambientes de teste.

Em resumo, a empresa tem a visão de fornecer a melhor experiência com dados, colocando as pessoas no centro de suas decisões, sejam equipes internas, externas, ou clientes.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas da Qexpert já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

