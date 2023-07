Quadris de MVP? Embiid exagera em casamento e acaba no chão

Emuito tempo Joel Embiid joga no NBA playoffs, existem contas no Twitter que listam o número de vezes que o centro acaba no chão. O pivô do Sixers tem a reputação de fingir demais para atrair faltas ou exagerar no contato e nas jogadas. Mas, à luz dos vídeos vazados de sua festa de casamento, talvez seja uma simples, embora alarmante, falta de equilíbrio.

O jogador camaronês fez uma dança em sua festa de casamento, com Joaquim Noé olhando. Embiid começa bem com alguns bons movimentos, mas a acrobacia termina com o centro escorregando e caindo no chão para a risada de seus convidados.